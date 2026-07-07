Τραγωδία στη Λακωνία: ζευγάρι ηλικιωμένων νεκρό σε σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό

Θανατηφόρο τροχαίο στην παράκαμψη Βουτιάνων, στα πρώτα χιλιόμετρα της ΕΟ Σπάρτης–Τρίπολης. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους, ελαφρά τραυματίας ένας πυροσβέστης. Προσωρινός αποκλεισμός τμημάτων της οδού από τις αρχές.

Δύο νεκροί ηλικιωμένοι και ένας ελαφρά τραυματίας πυροσβέστης

Βαρύ το αποτύπωμα ενός σοβαρού τροχαίου στη Λακωνία το βράδυ της Δευτέρας, όταν ΙΧ που μετέφερε ζευγάρι περίπου 80 ετών συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στην παράκαμψη των Βουτιάνων, στα πρώτα χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού Σπάρτης–Τρίπολης. Οι δύο επιβαίνοντες του ΙΧ εγκλωβίστηκαν και υπέκυψαν στα βαριά τραύματά τους, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για φροντίδα στο νοσοκομείο της περιοχής.

Πώς συνέβη το δυστύχημα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες

Κατά τις διαθέσιμες μαρτυρίες, το όχημα των ηλικιωμένων κινούνταν με κατεύθυνση από Τρίπολη προς Σπάρτη και, στο ύψος της Σελλασίας, φέρεται να εξετράπη της πορείας του, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα. Εκεί σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση με πυροσβεστικό που κατευθυνόταν προς την αρκαδική πρωτεύουσα. Η πρόσκρουση περιγράφεται ως ιδιαιτέρως σφοδρή, με το ΙΧ να υφίσταται εκτεταμένες καταστροφές.

Άμεση κινητοποίηση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας Σπάρτης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό και τη διακομιδή. Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης προχώρησε σε προσωρινό αποκλεισμό της εθνικής οδού στο ύψος του Κλαδά, ώστε να διασφαλιστεί ο χώρος και να διευκολυνθεί το έργο των αρχών.

Τα βασικά δεδομένα του περιστατικού

Στοιχείο Πληροφορία Χρόνος Περίπου 20:00, Δευτέρα Σημείο Παράκαμψη Βουτιάνων, ΕΟ Σπάρτης–Τρίπολης (ύψος Σελλασίας) Εμπλεκόμενα οχήματα ΙΧ και πυροσβεστικό όχημα Θύματα Δύο νεκροί (ηλικιωμένο ζευγάρι), ένας ελαφρά τραυματίας πυροσβέστης Κυκλοφορία Προσωρινός αποκλεισμός στο ύψος του Κλαδά

Τοπικός αντίκτυπος και προσοχή στον οδικό άξονα

Η συγκεκριμένη παράκαμψη αποτελεί βασικό τμήμα της διαδρομής που συνδέει τη Σπάρτη με την Τρίπολη. Η χθεσινή διακοπή δυσχέρανε την κίνηση τις βραδινές ώρες, ενώ υπενθυμίζει την ανάγκη αυξημένης προσοχής σε σημεία με μεταβαλλόμενες συνθήκες οδοστρώματος και κυκλοφορίας. Ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπου η κίνηση εντείνεται και τα δρομολόγια υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είναι συχνά, κάθε αιφνίδια εκτροπή πορείας ενέχει υψηλό κίνδυνο.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Σε περιπτώσεις συμβάντων με αποκλεισμό λωρίδων, αναμένονται καθυστερήσεις και εκτροπές κυκλοφορίας στα γύρω σημεία.

και εκτροπές κυκλοφορίας στα γύρω σημεία. Η κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης στον άξονα Σπάρτης–Τρίπολης απαιτεί ελεύθερες λωρίδες διέλευσης και προσοχή στις αλλαγές πορείας.

στον άξονα Σπάρτης–Τρίπολης απαιτεί ελεύθερες λωρίδες διέλευσης και προσοχή στις αλλαγές πορείας. Η άμεση συμμόρφωση με οδηγίες Τροχαίας και Πολιτικής Προστασίας διευκολύνει την ασφάλεια όλων και την ταχύτερη αποκατάσταση.

Επόμενα βήματα

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές. Τα στοιχεία έως τώρα δείχνουν εκτροπή του ΙΧ στο αντίθετο ρεύμα, ωστόσο απαιτείται πλήρης τεχνική διερεύνηση για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη μοιραία σύγκρουση.