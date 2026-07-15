Τραγωδία στην Ακράτα: 81χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και κατέληξε

Μία 81χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία της Ακράτας. Παρεστέκη πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Ακράτας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση διενεργεί το Γ' Λιμενικό Τμήμα Αιγίου.

Συμβάν και άμεση επέμβαση

Τραγικό περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην παραλία της Ακράτας, όταν μια γυναίκα 81 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Αιγίου, πρώτες βοήθειες της παρεσχέθηκαν από τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ακράτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι τοπικές αρχές, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει το Γ' Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. Έχει επίσης παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Το περιστατικό αναδεικνύει ζητήματα ασφαλείας στις παραλίες της περιοχής και εγείρει ανησυχίες για την προστασία ευπαθών ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι. Η παρουσία ναυαγοσωστών και η άμεση μεταφορά στο Κέντρο Υγείας ήταν καθοριστική για την άμεση φροντίδα, ωστόσο η κατάληξη δείχνει την ανάγκη για προληπτικές ενέργειες και ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών.

Σημεία που αξίζει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Σεβασμός στις σημάνσεις: Πάντα να ακολουθούνται οι οδηγίες των ναυαγοσωστών και οι σημάνσεις για κολύμβηση.

Πάντα να ακολουθούνται οι οδηγίες των ναυαγοσωστών και οι σημάνσεις για κολύμβηση. Ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας: Να αποφεύγουν μοναχικά μπάνια σε ανοικτές θάλασσες και να έχουν συνοδεία.

Να αποφεύγουν μοναχικά μπάνια σε ανοικτές θάλασσες και να έχουν συνοδεία. Άμεση κλήση βοήθειας: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλείται το 112 ή οι τοπικές υπηρεσίες υγείας και λιμενικού.

Διαδικαστικά βήματα από τις αρχές

Δράση Αρμόδιος φορέας Παροχή πρώτων βοηθειών στην παραλία Ναυαγοσώστης Διακομιδή στο Κέντρο Υγείας ΕΚΑΒ Προανάκριση Γ' Λιμενικό Τμήμα Αιγίου Νεκροψία–νεκροτομή Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

Η υπόθεση βρίσκεται υπό την εξέταση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Ο τοπικός πληθυσμός αναμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για ιατρικό επεισόδιο ή άλλο περιστατικό που οδήγησε στη μοιραία κατάληξη.

Η οικογένεια της ηλικιωμένης και οι κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να ενημερωθούν για τα ευρήματα της νεκροψίας καθώς προχωρήσει η διαδικασία.