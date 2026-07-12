Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης ανοιχτά της Κρήτης: 108 διασωθέντες και συλλήψεις φερόμενων διακινητών

Τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. οδήγησαν στη διάσωση 108 ατόμων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικοι, ενώ σε δύο περιπτώσεις συνελήφθησαν φερόμενοι διακινητές.

Έντονη κινητοποίηση Λιμενικών και Frontex

Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες ανοιχτά της Κρήτης υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., με αποτέλεσμα συνολικά να διασωθούν 108 αλλοδαποί. Σε δύο περιπτώσεις συνελήφθησαν φερόμενοι ως διακινητές, ενώ ανάμεσα στους διασωθέντες περιλαμβάνονται 5 γυναίκες και 7 ανήλικοι.

Στην πρώτη επιχείρηση, η Λιμενική Αρχή Χανίων ενημερώθηκε για πνευστή λέμβο σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 14 ν.μ. νότια της Γαύδου. Στην περιοχή απέπλευσε σκάφος της Δύναμης Frontex, που εντόπισε και περισυνέλεξε 30 άνδρες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι «ΚΑΡΑΒΕ» και στη συνέχεια σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στον εκθεσιακό χώρο Αγυιάς Χανίων. Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Στη δεύτερη επιχείρηση, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων για ακόμη μια λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 30 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και περισυνέλεξε 43 επιβαίνοντες (39 άνδρες, 1 γυναίκα και 3 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στη συνέχεια, με τη συνοδεία στελεχών Κ.Ε.Α., στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την προανάκριση για αυτήν την περίπτωση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Συνολικά, οι τρεις επιχειρήσεις οδήγησαν στη διάσωση 108 ανθρώπων. Από τις αρχικές ανακοινώσεις προκύπτει ότι σε σχέση με τα περιστατικά αυτά έχουν γίνει και συλλήψεις φερομένων ως διακινητών.

Συλλήψεις και νομικές ενέργειες

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 21χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Νοτίου Σουδάν, που κατηγορείται για παραβάσεις των νόμων περί παράνομης εισόδου και διευκόλυνσης. Στην αρχική συνοπτική πληροφόρηση αναφέρεται ότι συνολικά έχουν συλληφθεί 2 φερόμενοι ως διακινητές, χωρίς να δίδονται περαιτέρω στοιχεία για τη δεύτερη σύλληψη στα διαθέσιμα στοιχεία.

Διάσωση συνολικά: 108 άτομα

108 άτομα Γυναίκες: 5

5 Ανήλικοι: 7

7 Συλληφθέντες φερόμενοι διακινητές: 2 (μεταξύ αυτών και 21χρονος από το Νότιο Σουδάν)

Επιχείρηση Θέση (πλησιέστερο σημείο) Διασωθέντες 1η 14 ν.μ. νότια της Γαύδου 30 2η 30 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων 43 3η Άλλη θαλάσσια περιοχή (μη αναλυθείσα) 35 (υπολογ.)

Ο επιμερισμός του συνολικού αριθμού σε τρεις επιχειρήσεις οδηγεί σε εκτιμώμενο υπόλοιπο 35 ατόμων για την τρίτη επιχείρηση, καθώς οι επίσημες ανακοινώσεις παρέθεσαν αναλυτικά στοιχεία μόνο για τις δύο πρώτες περιπτώσεις.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Για την περιοχή των Χανίων και γενικότερα για την Κρήτη, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά θαλάσσιας διάσωσης υπογραμμίζουν την ανάγκη συνεχούς συντονισμού μεταξύ Λιμενικών Αρχών, Δύναμης Frontex και των κεντρικών υπηρεσιών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις προανακρίσεις και τη διερεύνηση τυχόν κυκλωμάτων διακίνησης που δρουν στη θαλάσσια περιοχή της νότιας Κρήτης.

Οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών και οι χρήστες των θαλάσσιων διαδρομών καλούνται να συνεχίσουν να ενημερώνουν άμεσα τις Λιμενικές Αρχές σε περίπτωση εντοπισμού επικίνδυνων πλωτών μέσων ή προσώπων σε ανάγκη, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για νέες επιχειρήσεις διάσωσης και συνεχιζόμενες προανακρίσεις.