Τρία αυτοκίνητα κινούνται αντίθετα στην Εγνατία προς το τελωνείο των Κήπων — βίντεο δείχνει το περιστατικό

Βίντεο από κάμερα νταλίκας καταγράφει τρία οχήματα να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού προς το τελωνείο των Κήπων. Από τις πινακίδες φαίνεται ότι πρόκειται για δύο οχήματα με τουρκικές και ένα με ελληνικές πινακίδες. Το γεγονός εγείρει ανησυχίες για τη σήμανση και την αστυνόμευση στους κόμβους.

Επικίνδυνη κίνηση στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία προς Κήπους

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό τροχαίο καταγράφηκε το απόγευμα της 10-07-2026 στο ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού προς το τελωνείο των Κήπων. Καταγραφικό από το παρμπρίζ νταλίκας δείχνει καθαρά τρία αυτοκίνητα να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με την ανάλυση των πινακίδων που φαίνονται στο βίντεο, τα οχήματα είναι:

Αριθμός οχημάτων Πινακίδες 2 τουρκικές 1 ελληνική

Το οπτικό υλικό δείχνει τα τρία οχήματα να κινούνται με αξιοσημείωτη ταχύτητα, σχεδόν μαζί, στο αντίθετο ρεύμα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πολύ σοβαρού ατυχήματος, ειδικά σε αυτοκινητόδρομο υψηλών ταχυτήτων όπως η Εγνατία.

Αβέβαιη η είσοδος : Δεν έχει διευκρινιστεί πώς τα οχήματα εισήλθαν στο αντίθετο ρεύμα — λάθος κίνησης σε κόμβο ή συνειδητή παράβαση;

: Δεν έχει διευκρινιστεί πώς τα οχήματα εισήλθαν στο αντίθετο ρεύμα — λάθος κίνησης σε κόμβο ή συνειδητή παράβαση; Πιθανός συντονισμός : Το ότι κινούνταν σχεδόν μαζί εγείρει το ερώτημα αν υπήρχε συνεννόηση ή αν κάποιος απλώς ακολούθησε το μπροστινό όχημα.

: Το ότι κινούνταν σχεδόν μαζί εγείρει το ερώτημα αν υπήρχε συνεννόηση ή αν κάποιος απλώς ακολούθησε το μπροστινό όχημα. Σήμανση και αστυνόμευση: Το συμβάν αναδεικνύει ζήτημα σχετικά με την επάρκεια της σήμανσης και των τεχνικών μέτρων στους κόμβους εισόδου-εξόδου της Εγνατίας.

Για τους κατοίκους και τους συστηματικούς χρήστες του οδικού δικτύου στον Έβρο, τέτοια επεισόδια αυξάνουν την ανησυχία και την ανάγκη για ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Σε συγκεκριμένα σημεία κοντά σε μεθοριακά περάσματα και κόμβους μεγάλης κυκλοφορίας, η κατάλληλη σήμανση, φυσικά εμπόδια και ηλεκτρονικά συστήματα προειδοποίησης μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εισόδου οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα.

Αρμόδιες αρχές — Τοπική Τροχαία και υπηρεσίες λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου — δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση με λεπτομέρειες για το συμβάν. Η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση ανάποδων οχημάτων στην περιοχή απαιτεί διερεύνηση των αιτίων και αξιολόγηση της αναγκαίας παρέμβασης.

Πρακτικές συμβουλές για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν την Εγνατία προς Κήπους: κρατήστε αυξημένη προσοχή σε κόμβους και αλλαγές κατεύθυνσης, τηρήστε τις οδηγίες σήμανσης και μειώστε ταχύτητα σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα. Οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση πρέπει να αναφέρεται στην άμεση κινητοποίηση της Τροχαίας.