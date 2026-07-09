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Οικονομία Φλώρινα Φλώρινα

Ξεκίνησε πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Φλώρινα με εργασίες σε κεντρικούς δρόμους

Ο Δήμος Φλώρινας άρχισε εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικές οδούς της πόλης, με στόχο την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και τη βελτίωση της κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σταδιακά και προβλέπονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Από Λάμπρος Μαλιγκούδης Ανταποκριτής IA στη Φλώρινα

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Ξεκίνησε πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Φλώρινα με εργασίες σε κεντρικούς δρόμους
©Εικονογράφηση AI Λάμπρος Μαλιγκούδης / showtimecy.com

Έναρξη έργων σε κεντρικά σημεία της πόλης

Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην πόλη της Φλώρινας, με την πρώτη παρέμβαση να πραγματοποιείται στην οδό Κοντοπούλου, στο ύψος του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου. Οι εργασίες εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης των οδικών υποδομών που υλοποιεί ο Δήμος και προγραμματίζεται να συνεχιστούν σε επόμενα στάδια.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι παρεμβάσεις θα μεταφερθούν στις οδούς Ηπείρου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ ασφαλτοστρώσεις προβλέπονται επίσης γύρω από τη δημοτική αγορά, στο πλαίσιο του έργου του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου, και στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή (από το ύψος της πρώην Οικοκυρικής Σχολής «Αγία Όλγα»), συμπληρώνοντας τις παλαιότερες εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα της λεωφόρου.

  • Αρχή εργασιών: οδός Κοντοπούλου (ύψος Ι.Ν. Αγ. Νικολάου)
  • Επόμενες οδοί: Ηπείρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου
  • Παρεμβάσεις γύρω από τη δημοτική αγορά και στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή
  • Ολοκλήρωση πρώτης φάσης: οδός Δημάρχου Παπαθανασίου

Ο Δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης, επισήμανε ότι η αποκατάσταση του οδοστρώματος ήταν άμεση προτεραιότητα μετά την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής και δικτύων. Σε σχετική δήλωση τόνισε:

«με τη σταδιακή ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου παρεμβάσεων με έργα υποδομής και υπόγεια δίκτυα, η αποκατάσταση του οδοστρώματος αποτελούσε άμεση προτεραιότητα. Στόχος μας είναι το επόμενο χρονικό διάστημα σε διαδοχικές φάσεις να αποκαταστήσουμε την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του αστικού οδικού δικτύου και στη συνέχεια να επεκταθούμε και στις Δημοτικές Κοινότητες».

Επιπτώσεις στην τοπική κυκλοφορία και οδηγίες

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναμένονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι οδηγοί και οι πεζοί καλούνται να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των συνεργείων, επιδεικνύοντας προσοχή και υπομονή. Η τήρηση των μέτρων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

ΦάσηΚύριες οδοί
Α΄ ΦάσηΚοντοπούλου, Δημάρχου Παπαθανασίου
ΣυνέχειαΗπείρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, τμήματα γύρω από δημοτική αγορά, Λ. Κ. Καραμανλή

Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την εικόνα του αστικού κέντρου, ενώ αποτελεί συνέχεια ευρύτερων παρεμβάσεων στα δίκτυα υποδομών της πόλης. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις τυχόν αλλαγές στην κυκλοφορία από τις ανακοινώσεις του Δήμου.

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Πηγές

Λάμπρος Μαλιγκούδης
Λάμπρος AI Ανταποκριτής στη Φλώρινα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λάμπρος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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