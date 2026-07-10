Τροχαίο με γουρούνα στον Σταλό: δύο τραυματίες στα Χανιά

Τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Σταλού όταν γουρούνα προσέκρουσε σε ελιά. Δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων. Τα αίτια ερευνώνται.

Τροχαίο στον Σταλό με τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή του Σταλού στα Χανιά, όταν όχημα τύπου «γουρούνα» εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε ελαιόδεντρο. Στο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτουν περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών πέραν της διακομιδής τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Το συμβάν επαναφέρνει στην επικαιρότητα ζητήματα οδικής ασφάλειας σε παράκτιες περιοχές όπου κυκλοφορούν τουριστικά και αγροτικά οχήματα μικρού κυβισμού, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. Η χρήση τέτοιων οχημάτων σε δρόμους με ελιές και στενούς αγροτικούς άξονες αυξάνει τους κινδύνους σε περίπτωση απώλειας ελέγχου.

Τοποθεσία: Σταλός, Χανιά.

Σταλός, Χανιά. Εμπλεκόμενοι: Δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής.

Δύο άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής. Διακομιδή: Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.»

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής σημασία έχει η προσοχή στη χρήση μικρών οχημάτων αναψυχής και η τήρηση κανόνων κυκλοφορίας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και οι οδηγοί οφείλουν να διασφαλίζουν την καλή λειτουργία των οχημάτων και την επαρκή ενημέρωση για τους κινδύνους του οδικού δικτύου.

Στοιχείο Πληροφορία Περιοχή Σταλός, Χανιά Επιβάτες 2 άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής Μεταφορά Νοσοκομείο Χανίων, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Αιτία Υπό διερεύνηση

Οι εξελίξεις θα παρακολουθηθούν και τυχόν νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών ή τα συμπεράσματα των αρχών θα δημοσιοποιηθούν όταν επιβεβαιωθούν από επίσημες πηγές.