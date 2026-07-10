Τσίπρας: «Ο αδωνισμός» ως πολιτική φιλοσοφία και η κλιμάκωση της πολιτικής τοξικότητας

Στην ανοιχτή εκδήλωση στο Περιστέρι ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιλέγει μια πολιτική που τροφοδοτεί τη διχόνοια, την τοξικότητα και τη διαφθορά, ενώ απάντησε με ειρωνεία στις επιθέσεις του υπουργού Υγείας.

Κεντρική τοποθέτηση και πολιτικό πλαίσιο

Στην κομματική εκδήλωση «Τώρα μιλάμε» στο Περιστέρι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιέγραψε το κύριο πρόβλημα της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης ως την άνθηση του «αδωνισμού», όρο που χρησιμοποίησε για να χαρακτηρίσει μια ευρύτερη πολιτική στάση που, κατά την άποψή του, ενισχύει την πολιτική τοξικότητα, το διχασμό και τη διαφθορά. Η τοποθέτηση αυτή συνοδεύτηκε από αιχμές κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού.

Ο ομιλητής ανέπτυξε την άποψη ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει και ενορχηστρώσει αυτή τη στάση, γεγονός που, όπως είπε, στοχοθετεί τη διατήρηση της εξουσίας μέσω πόλωσης. Αναφέρθηκε επίσης σε οικονομικά ζητήματα, αμφισβητώντας τις κυβερνητικές διεκδικήσεις για «οικονομικό θαύμα» και επισημαίνοντας με αναφορές σε μισθούς και αγοραστική δύναμη ότι η πραγματικότητα των πολιτών διαφέρει από την εικόνα που παρουσιάζεται.

Απάντηση σε προσωπική επίθεση και ρητορική αντιμετώπιση

Σχετικά με την πρόσφατη δημόσια επίθεση από τον υπουργό Υγείας, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να απαντήσει με ειρωνική διάθεση παρά με νομικά βήματα. Όπως σημείωσε, δεν σκοπεύει να υποβάλει μήνυση, αλλά σχολίασε ότι κάθε υβριστική αναφορά από τον συγκεκριμένο πολιτικό λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις.

«Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε, δεν είναι ο ‘Αδωνις, αλλά ο αδωνισμός»

Σύνδεση διαφθοράς και κοινωνικού κόστους

Στην ομιλία του υπήρξε σαφής σύνδεση της διαφθοράς με την απομείωση της δημόσιας ικανότητας: κάθε ευρώ που, σύμφωνα με τον ομιλητή, κατευθύνεται σε μίζες και απευθείας αναθέσεις απουσιάζει από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Η επισήμανση αυτή εντάσσει την κριτική στο πεδίο της δημόσιας διαχείρισης και των κοινωνικών συνεπειών των πολιτικών επιλογών.

Επιπτώσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Η χρήση όρων όπως «αδωνισμός» και «εποχή τεράτων» έχει προφανή στόχο να περιγράψει μια στρατηγική πολιτικής όξυνσης και να αναδείξει την ανάγκη για αλλαγή πολιτικής κουλτούρας. Η τοποθέτηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από:

το επίπεδο πολιτικού λόγου και την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου

την αντιπαράθεση για την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική δικαιοσύνη

τον τρόπο που οι πολιτικές πρακτικές ερμηνεύονται από την κοινή γνώμη

Παρά το σαφές ιδεολογικό στίγμα, η στρατηγική της απάντησης με ειρωνεία αντί με ένδικα μέσα υπογραμμίζει την πολιτική επιλογή της επανατοποθέτησης του δημόσιου λόγου προκειμένου να κινητοποιήσει ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας.

Θέμα Κύρια επισήμανση Πολιτική ρητορική «Αδωνισμός» ως προσδιορισμός της κυβερνητικής στρατηγικής Αντίδραση σε προσωπικές επιθέσεις Αποφυγή μήνυσης, επιλογή ειρωνικής απάντησης Κοινωνικό κόστος Σύνδεση διαφθοράς με απομείωση δημόσιων υπηρεσιών

Η ομιλία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στις επόμενες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς θέτει τόσο ρητορικά όσο και πολιτικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τη δημόσια σφαίρα και τα μέσα ενημέρωσης.