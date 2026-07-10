UNESCO: Να πολλαπλασιαστούν οι ανταλλαγές χρέους υπέρ της εκπαίδευσης για να σωθούν πανεπιστήμια και σχολεία

Η UNESCO προτείνει ενισχυμένα debt-for-education swaps και νέες κατευθυντήριες οδηγίες, προειδοποιώντας ότι 113 χώρες ξοδεύουν περισσότερα για το χρέος παρά για την εκπαίδευση. Παρουσιάζονται παραδείγματα επιτυχίας και εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς σχολείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η UNESCO απευθύνει έκκληση προς κυβερνήσεις και διεθνείς πιστωτές να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ανταλλαγής χρέους με εκπαιδευτικά προγράμματα, γνωστούς ως debt-for-education swaps, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα νέες κατευθυντήριες οδηγίες. Ο οργανισμός τονίζει ότι σήμερα 113 χώρες ξοδεύουν περισσότερα για την εξυπηρέτηση του χρέους παρά για την εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι δυνατότητες επένδυσης σε σχολεία, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητική στήριξη.

Τι προτείνει η UNESCO και γιατί

Στόχος των κατευθυντήριων οδηγιών είναι να διευκολυνθεί η χρήση των ανταλλαγών χρέους ώστε να ανακατευθυνθούν πόροι σε εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν σε υπερχρεωμένες χώρες να αναχρηματοδοτήσουν ή να εξαγοράσουν ακριβό χρέος και να διοχετεύσουν τα κονδύλια που εξοικονομούνται σε προγράμματα παιδείας. Η UNESCO τονίζει ότι, παρά την κλιμάκωση της κρίσης χρηματοδότησης, υπάρχουν ήδη λειτουργικά παραδείγματα που αποδεικνύουν το όφελος.

Παραδείγματα και διεθνής εμπλοκή

Ως επιτυχημένες πρακτικές αναφέρονται συμφωνίες που συνδυάζουν αναδιάρθρωση χρέους με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά έργα: η συμφωνία του 2023 με τη Γαλλία που βοήθησε την Ακτή Ελεφαντοστού στην κατασκευή σχολείων και το πρόγραμμα Ισπανίας–Περού που χρηματοδότησε δεκάδες εκπαιδευτικές δράσεις σε διάρκεια μιας δεκαετίας. Επίσης, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αρχίσει να στηρίζει τέτοιες διευθετήσεις, γεγονός που αυξάνει τις δυνατότητες εφαρμογής τους.

113 χώρες ξοδεύουν περισσότερα για χρέος παρά για εκπαίδευση.

ξοδεύουν περισσότερα για χρέος παρά για εκπαίδευση. Οι διεθνείς κατευθύνσεις αποσκοπούν στη μετατροπή εξόδων χρέους σε επενδύσεις στην παιδεία.

Υπάρχουν ήδη πρακτικά παραδείγματα που δείχνουν απτά αποτελέσματα σε σχολική υποδομή και δράσεις.

Πρόσθετα στοιχεία για την κλίμακα της κρίσης

Η UNESCO επισημαίνει ότι οι 113 αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν συνολικό πληθυσμό περίπου 6,1 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Σε χώρες χαμηλού εισοδήματος οι πληρωμές για το χρέος είναι σχεδόν τετραπλάσιες των εκπαιδευτικών δαπανών, ενώ σε 18 εξαιρετικά υπερχρεωμένες χώρες η αναλογία φτάνει τουλάχιστον το πενταπλάσιο. Αυτό σημαίνει μειωμένη ικανότητα για στελέχωση σχολείων, επενδύσεις σε βιβλία και τεχνολογία, καθώς και περιορισμούς στα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Στοιχείο Τιμή / Παράδειγμα Αριθμός χωρών 113 Πληθυσμός που εκπροσωπούν 6,1 δισεκατομμύρια Χώρες χαμηλού εισοδήματος Πληρωμές χρέους ≈ 4x εκπαιδευτικές δαπάνες Εξαιρετικά υπερχρεωμένες χώρες Σε 18 χώρες το χρέος ≥ 5x των δαπανών εκπαίδευσης Επιλεγμένα επιτεύγματα 2023: Συμφωνία με Γαλλία — πάνω από 30 σχολεία· Ισπανία–Περού — 50 δράσεις σε μία δεκαετία

Τι σημαίνει για τους γονείς και τα σχολεία

Σε πρακτικό επίπεδο, η εφαρμογή περισσότερων debt-for-education swaps μπορεί να επιτρέψει στα κράτη να αυξήσουν τις δαπάνες για σχολικές υποδομές, προγράμματα στήριξης μαθητών και επιμορφώσεις προσωπικού χωρίς να επιβαρυνθούν επιπλέον οι φορολογούμενοι. Παράλληλα, οι συμβάσεις αυτές απαιτούν σαφή δεσμευτικά πλαίσια εφαρμογής και διαφάνεια ώστε τα χρήματα να διοχετεύονται πράγματι στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η προτροπή της UNESCO σημειώνει την ανάγκη συντονισμού μεταξύ δανειστών, πιστωτών και κυβερνήσεων ώστε οι ανταλλαγές χρέους να σχεδιάζονται με τρόπο που να εξασφαλίζει μετρήσιμα αποτελέσματα για την παιδεία. Η υποστήριξη από διεθνείς οργανισμούς και παραδείγματα σε χώρες με συγκεκριμένα έργα αποτελούν οδηγό για την εφαρμογή ανάλογων πρωτοβουλιών σε ευρύτερη κλίμακα.

Για γονείς και μαθητές, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ενδεχόμενη βελτίωση των συνθηκών μάθησης μέσα από νέα κονδύλια για σχολικές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, εφόσον οι συμφωνίες υλοποιηθούν με τρόπο διαφανή και στοχευμένο.