Βαρύ πένθος στην Αχαΐα: σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία της Άννα‑Μαρίας Ζαΐμη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Άννα‑Μαρίας Ζαΐμη, συζύγου του πρώην υφυπουργού και μητέρα του αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη. Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου έδωσαν το τελευταίο αντίο.

Βαρύ πένθος καλύπτει την οικογένεια Ζαΐμη και ευρύτερα τοπικούς κύκλους στην Αχαΐα, μετά τον θάνατο της Άννα‑Μαρίας Ζαΐμη. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών και συγκέντρωσε συγγενείς, φίλους, εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου και πολίτες που ήθελαν να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Η εκλιπούσα ήταν σύζυγος του πρώην υφυπουργού και βουλευτή Αχαΐας, Ανδρέα Ζαΐμη, και μητέρα τριών παιδιών, μεταξύ των οποίων ο Φωκίων Ζαΐμης, που σήμερα υπηρετεί ως Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Η απώλεια περιγράφεται ως «δυσαναπλήρωτο κενό» για την οικογένεια.

«Έφυγες ήσυχα δίπλα στον άντρα της ζωής σου… Πάλεψες πάντα με αξιοπρέπεια και πάντα με το δικό σου χιούμορ για να κρατήσεις μια οικογένεια ενωμένη μα προπάντων ευτυχισμένη και υγιή. Θα σε θυμόμαστε και θα σε αγαπάμε πάντα, Καλή ανάπαυση μανούλα…»

Νωρίτερα, ο Αντιπεριφερειάρχης εκπροσώπησε την οικογένεια για να εκφράσει τις ευχαριστίες προς όσους στάθηκαν στο πλευρό τους τις δύσκολες ώρες. Στο μήνυμά του υπογράμμισε ότι το κύμα συμπαράστασης και οι φράσεις παρηγοριάς αποτέλεσαν «πηγή δύναμης και παρηγοριάς» για την οικογένεια.

Τοπικές επιπτώσεις και αντίκτυπος

Η είδηση της απώλειας αφορά ευρύτερα την τοπική κοινότητα καθώς τα μέλη της οικογένειας Ζαΐμη διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Αχαΐας. Η κηδεία, παρά το ότι πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, προκάλεσε συγκέντρωση κατοίκων και φορέων της περιοχής, γεγονός που αναδεικνύει το προσωπικό και δημόσιο αποτύπωμα της οικογένειας στην πόλη.

Συγγενείς που αναφέρονται: σύζυγος Ανδρέας Ζαΐμης, γιος Φωκίων Ζαΐμης, και τα αδέλφια Νίκος και Κωνσταντίνος.

Τόπος ταφής και τελετής: Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.

Παρουσία: εκπρόσωποι πολιτικού κόσμου, φίλοι και πολίτες.

Για τους κατοίκους της Πάτρας και της ευρύτερης Αχαΐας, η απώλεια αυτή υπενθυμίζει τον ρόλο που παίζουν οικογένειες με μακρά τοπική δράση στη διαμόρφωση του δημόσιου βίου και την κοινωνική συνοχή. Πολλοί από όσους βρέθηκαν στην τελετή ή μετέφεραν συλλυπητήρια μηνύματα ήταν στενοί φίλοι και συνεργάτες της οικογένειας σε κοινωνικές και πολιτικές πρωτοβουλίες.

Στοιχείο Περιγραφή Ονοματεπώνυμο Άννα‑Μαρία Ζαΐμη Σύνδεση Σύζυγος πρώην υφυπουργού/μητέρα Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Τελετή Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών

Η οικογένεια εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες της προς όσους παρευρέθηκαν ή απέστειλαν μηνύματα στήριξης. Σε αυτές τις στιγμές, οι τοπικοί φορείς και πολίτες της Αχαΐας έχουν την ευκαιρία να δείξουν αλληλεγγύη προς τα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται σε πένθος.

Υπό το πρίσμα των δημόσιων αναφορών, η απώλεια γίνεται αντιληπτή τόσο ως προσωπικό πλήγμα για τους οικείους όσο και ως γεγονός με ευρύτερη κοινωνική σημειολογία για την περιοχή.