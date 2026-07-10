Βόλος: σε πλήρη ρυθμό προετοιμασίας ενόψει νέας σεζόν στη Superleague

Η ΠΑΕ Βόλος ξεκίνησε εργομετρικά και εντατικές προπονήσεις, αναχωρεί για την πρώτη φάση στην Πορταριά και προετοιμάζει το βασικό στάδιο στην Ολλανδία — παράλληλα συνεχίζονται οι μεταγραφικές επαφές.

Προετοιμασία και μεταγραφές: τι σημαίνει για τον Βόλο

Η ομάδα του Βόλου έχει ήδη μπει σε πλήρεις ρυθμούς προετοιμασίας για την όγδοη σεζόν της στη Superleague. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ και οι ποδοσφαιριστές υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ οι προπονήσεις έχουν γίνει πλέον εντατικές υπό την καθοδήγηση του Κώστα Μπράτσου και των συνεργατών του.

Το πρόγραμμα προβλέπει δύο στάδια εκτός Βόλου: το πρώτο στην Πορταριά με έδρα το Hotel Portaria και χρήση του γηπέδου και του κλειστού γυμναστηρίου, από την Τρίτη 14/7 έως τη Δευτέρα 20/7. Αμέσως μετά, την Πέμπτη 23/7 η αποστολή αναχωρεί για την Ολλανδία (πόλη Boekelo) όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο μέχρι τις 4/8, με προγραμματισμένα φιλικά, μεταξύ των οποίων αναφέρεται η αναμέτρηση με την ολλανδική Καμπούρ στις 28/7.

Εργομετρικά και ιατρικός έλεγχος : ολοκληρώθηκαν πριν την είσοδο στην εντατική φάση.

: ολοκληρώθηκαν πριν την είσοδο στην εντατική φάση. Πρώτο στάδιο : Πορταριά, 14–20/7, χρήση γηπέδου και κλειστού.

: Πορταριά, 14–20/7, χρήση γηπέδου και κλειστού. Βασικό στάδιο: Boekelo (Ολλανδία), 23/7–4/8, με τρία φιλικά (μεταξύ άλλων Καμπούρ στις 28/7).

Το πρόγραμμα της ομάδας περιλαμβάνει επίσης το πρώτο φιλικό μετά την επιστροφή από την Πορταριά: τη Δευτέρα 20/7 στο Πανθεσσαλικό στάδιο ο Βόλος θα αντιμετωπίσει τον Σαρακηνό, όπως συνέβη και την περασμένη σεζόν. Αυτή η επιλογή διατηρεί την παράδοση των τοπικών φιλικών και λειτουργεί ως πρώτος βαθμός αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης και των τακτικών ιδεών.

«Την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου η ομάδα του Βόλου με περισσότερα νέα πρόσωπα θα αναχωρήσει για την Πορταριά…»

Στα μεταγραφικά, στο Βόλο βρέθηκε ο Άντονι Ιβάνοφ, 30χρονος Βούλγαρος μέσος, που αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο απόκτημα. Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν αναφέρουν ότι δεν έχει ακόμη υπογράψει, αλλά απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η πιθανή προσθήκη του Ιβάνοφ θα ενισχύσει το κέντρο της ομάδας ενόψει της απαιτητικής σεζόν.

Στοιχείο Ημερομηνίες/Πληροφορία Πορταριά (πρώτο στάδιο) 14/7 – 20/7 Φιλικό μετά Πορταριά 20/7 vs Σαρακηνός (Πανθεσσαλικό) Ολλανδία (βασικό στάδιο) 23/7 – 4/8 (Boekelo) Φιλικό στην Ολλανδία 28/7 vs Καμπούρ

Το οργανωμένο πρόγραμμα και οι μεταγραφικές κινήσεις δείχνουν στόχο για βελτίωση της ομάδας και μεγαλύτερη ετοιμότητα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Για τον τοπικό παράγοντα, αυτό σημαίνει αυξημένη κινητικότητα: επισκέψεις στο ξενοδοχείο της Πορταριάς, χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων του Βόλου και αυξημένη προσμονή στα φιλικά του Πανθεσσαλικού, όπου οι φίλαθλοι θα έχουν την πρώτη ευκαιρία να δουν το νέο σύνολο.

Η συνέχεια θα δείξει αν οι μεταγραφικές προσθήκες και η προετοιμασία θα μεταφραστούν σε καλύτερη εικόνα στο γήπεδο. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για το ρόστερ και την εικόνα της ομάδας εν όψει μιας ακόμα χρονιάς στη μεγάλη κατηγορία.