Βραδιά αφιερωμένη στον Κωστή Χατζηφωτεινό στο «Χριστίνα» — ελεύθερη είσοδος την Παρασκευή

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει το πρόγραμμα «Μιραμπέλλο 2026» με μια βραδιά που αναδεικνύει την ποίηση του τοπικού δημιουργού Κωστή Χατζηφωτεινού, με απαγγελίες και μουσική στο κινηματοθέατρο «Χριστίνα».

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο των «Μιραμπέλλο 2026»

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εντάσσει στη σειρά εκδηλώσεων «Μιραμπέλλο 2026» μια βραδιά αφιερωμένη στο έργο του ποιητή Κωστή Χατζηφωτεινού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 στο κινηματοθέατρο «Χριστίνα» και έχει ελεύθερη είσοδο, στοιχείο που την καθιστά προσβάσιμη στο ευρύ κοινό της πόλης και των γύρω περιοχών.

Η βραδιά επιδιώκει να φέρει κοντά το κοινό με την ποίηση ενός ανθρώπου που γεννήθηκε και δραστηριοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο, έχοντας μακρά παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής. Θα παρουσιαστούν απαγγελίες κειμένων, μουσική συνοδεία και σύντομες αναγνώσεις που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ποιητικής του παραγωγής.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Βάσω Ζωγραφάκη (αναπλ. Προϊσταμένη Ε.ΦΑ.ΛΑΣ)

Βάσω Ζωγραφάκη (αναπλ. Προϊσταμένη Ε.ΦΑ.ΛΑΣ) Απαγγελίες: Μαριάνθη Μενεγάκη, Ανθή Ρουμπελάκη, Lucile Arnoux, Γιώργος Ταβλάς, Ζαχαρίας Λαμπρινός

Μαριάνθη Μενεγάκη, Ανθή Ρουμπελάκη, Lucile Arnoux, Γιώργος Ταβλάς, Ζαχαρίας Λαμπρινός Μουσική πλαισίωση: Ξανθούλα Πορφυράκη, Σάββας Βασιλειάδης, Χαράλαμπος Παρασκάκης, Κωστής Πιταροκοίλης

Ξανθούλα Πορφυράκη, Σάββας Βασιλειάδης, Χαράλαμπος Παρασκάκης, Κωστής Πιταροκοίλης Επίλογος: Κωστής Χατζηφωτεινός

Το πρόγραμμα αναδεικνύει τόσο το προσωπικό έργο του ποιητή όσο και τη σχέση του με τον τοπικό πολιτισμό: έχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος σε πολιτιστικούς φορείς της περιοχής και έχει συνδέσει τη δημιουργία του με την πολιτιστική δράση της πόλης. Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει κατοίκους, εκπαιδευτικούς και ανθρώπους του πολιτισμού στο νομό.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 10 Ιουλίου 2026 Ώρα 20:30 Χώρος Κινηματοθέατρο «Χριστίνα», Άγιος Νικόλαος Είσοδος Ελεύθερη Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου – ΔΑΕΑΝ

Για το κοινό της πόλης η εκδήλωση προσφέρει μια ευκαιρία άμεσης επαφής με τη λογοτεχνική παραγωγή της περιοχής: οι απαγγελίες και η μουσική θα καταστήσουν προσιτό το έργο σε νέους αναγνώστες και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν πιο βαθιά τον τοπικό πολιτισμό. Παράλληλα, η δημόσια παρουσίαση του έργου ενός τοπικού δημιουργού ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της κοινότητας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους: κατοίκους, επισκέπτες της περιοχής και σχολεία που επιδιώκουν να φέρουν μαθητές κοντά στην ποίηση. Η ελεύθερη είσοδος διευκολύνει τη συμμετοχή, ενώ η σύνθεση των παρουσιαστών και των μουσικών προδιαθέτει για ένα πολυφωνικό πρόγραμμα.

Η βραδιά αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος πολιτιστικών δράσεων του Δήμου και της ΔΑΕΑΝ για το καλοκαίρι. Η έμφαση στην τοπική δημιουργία και στις ζωντανές παρουσιάσεις καθιστά τέτοιες εκδηλώσεις εργαλείο ενίσχυσης της πολιτιστικής ζωής και δικτύωσης των ανθρώπων του χώρου.