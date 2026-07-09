Βραδιά με αρχαία λύρα και σύγχρονες μελωδίες στον αρχαιολογικό χώρο του Ευρωπού

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς και ο Οργανισμός SEIKILO παρουσιάζουν στις 16 Ιουλίου μουσικό αφιέρωμα που συνδέει την αρχαία ελληνική μουσική με τον σύγχρονο ήχο, στο πλαίσιο διεθνούς προγράμματος συνεργασίας.

Μουσική διάσωση και ζωντανή παρουσίαση στην αρχαία Ευρωπό

Στις 16 Ιουλίου 2026 η αυλή του αρχαιολογικού χώρου της Ευρωπού θα φιλοξενήσει μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση και τις ηχοχρώσεις της αρχαίας Ελλάδας, σε μια διοργάνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού SEIKILO. Η εκδήλωση αποτελεί μέρος διακρατικού έργου που στοχεύει στην ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής συνεργασίας μεταξύ γειτονικών χωρών.

Το πρόγραμμα συνδυάζει στελεχιακή ξενάγηση, εκπαιδευτικό εργαστήριο και συναυλία με όργανα που αναπαριστούν τους ήχους της αρχαιότητας. Στην παραγωγή συμμετέχουν ντόπιοι οργανοποιοί και μουσικοί του δικτύου Seikilo, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τόσο αρχαίες συνθέσεις όσο και επιλογές από την παραδοσιακή και σύγχρονη μουσική.

Ώρα προσέλευσης: 19:00 — περιήγηση στον χώρο με αρχαιολόγους της Εφορείας.

19:00 — περιήγηση στον χώρο με αρχαιολόγους της Εφορείας. 19:30: Μουσικό εργαστήριο για την αρχαία λύρα και άλλα όργανα.

Μουσικό εργαστήριο για την αρχαία λύρα και άλλα όργανα. 20:30: Συναυλία «Από την Αρχαία Ελληνική Μουσική στο Σήμερα».

Μεταξύ των συντελεστών αναφέρονται οι μουσικοί του Seikilo: η Λίνα Παλερά (αρχαία λύρα), ο Σταύρος Κουλούσης (αρχαία κίθαρις & Handpan) και ο Γιάννης Περδίκης ως αφηγητής. Επίσης, στην εκδήλωση εμπλέκεται η οργανοποιία «Luthieros Music Instruments», με έδρα την κοινότητα Ευρωπού, που συμμετέχει στην ανακατασκευή και παρουσίαση των αρχαίων οργάνων.

Σημασία για τον τόπο και πρακτικές πληροφορίες

Η εκδήλωση είναι μέρος του 4ου εργαστηρίου του έργου «Ancient Europos – Doiran Lake – Roman Baths Bansko» που εντάσσεται στο πρόγραμμα INTERREG VI-A IPA «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2021-2027», συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Για το Κιλκίς, τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την τοπική πολιτιστική προβολή και προβάλλουν αρχαιολογικούς χώρους ως σημεία έλξης για επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εκδήλωση προσφέρει:

ευκαιρία άμεσης επαφής με την αρχαιολογία και την τοπική ιστορία,

δωρεάν ή προσιτές δράσεις εκπαίδευσης στη μουσική αναπαραγωγή αρχαίων οργάνων,

ανάδειξη τοπικών δεξιοτήτων οργανοποιίας και συνεργασιών με διεθνείς μουσικούς.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 Ώρα 19:00 (έναρξη ξενάγησης) Τόπος Αρχαιολογικός χώρος Ευρωπού, Κιλκίς Διοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς & SEIKILO

Οι διοργανωτές συνιστούν έγκαιρη προσέλευση για τη συμμετοχή στην ξενάγηση και το εργαστήριο. Καθώς η εκδήλωση πραγματοποιείται σε υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο, οι επισκέπτες καλό είναι να προνοήσουν για κατάλληλη ενδυμασία και νερό, ειδικά σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια διασύνδεσης πολιτισμού και βιώσιμου τουρισμού στη συνοριακή περιοχή, με απώτερο στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, χωρίς να παραλείπεται η επιστημονική τεκμηρίωση και προστασία των αρχαιολογικών χώρων.