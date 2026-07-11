Ξεκινά η αντικατάσταση οδοφωτισμού στο Κιλκίς με σύγχρονα φωτιστικά LED

Ο Δήμος Κιλκίς προχωρά σε μαζική αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με LED, έργο που αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 40% και να βελτιώσει την φωτεινότητα και την οδική ασφάλεια στους οικισμούς.

Μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού του δημόσιου φωτισμού

Ξεκίνησε από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και το στρατόπεδο «Καμπάνη» η εφαρμογή του έργου αλλαγής του δημοτικού οδοφωτισμού της πόλης του Κιλκίς και των οικισμών του Δήμου. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και την αισθητική βελτίωση του δημόσιου χώρου.

«Με ένα σύγχρονο, οικονομικότερο και ενεργειακά αποδοτικότερο σύστημα φωτισμού θωρακίζονται η πόλη και όλοι οι οικισμοί του Δήμου Κιλκίς.»

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ZINCOMETAL ΑΕ (Τσιγκομετάλ) μετά από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η σύμβαση υπεγράφη παρουσία του Δημάρχου Κιλκίς κ. Δημήτρη Κυριακίδη και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Αιμίλιου Νικολαΐδη.

Αντικαθίστανται 2.517 συμβατικά φωτιστικά με LED 60W .

συμβατικά φωτιστικά με . Εγκαθίστανται 6.600 λαμπτήρες τύπου LED 15W .

λαμπτήρες τύπου . Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας για τον Δήμο είναι περίπου 40% (40,40%).

Τα νέα φωτιστικά προσφέρουν μεγαλύτερη φωτεινότητα και διάρκεια ζωής σε σχέση με τις παλαιότερες, ενεργοβόρες μονάδες (>100 W) που θα αντικατασταθούν. Το έργο αναμένεται επίσης να μειώσει το κόστος συντήρησης και να ενισχύσει την οδική ασφάλεια σε κεντρικούς δρόμους και σε γειτονιές.

Στοιχείο Ποσότητα Φωτιστικά LED 60W 2.517 Λαμπτήρες LED 15W 6.600 Εκτιμώμενη μείωση κατανάλωσης 40,40%

Για τους κατοίκους του Κιλκίς το έργο σημαίνει βελτίωση της νυχτερινής ορατότητας σε οδούς με υψηλή κινητικότητα, μειωμένα δημοτικά έξοδα για ηλεκτρική ενέργεια και λιγότερες ανάγκες για επεμβάσεις συντήρησης. Η αντικατάσταση θα γίνει τμηματικά ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου και να περιοριστούν οι όποιες προσωρινές διακοπές φωτισμού.

Η χρησιμοποίηση τεχνολογιών LED αποτελεί πλέον κοινή πρακτική στους ελληνικούς δήμους για την εξοικονόμηση πόρων και την περιβαλλοντική ανάσχεση των εκπομπών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Κιλκίς συνδέει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με πρακτικά οικονομικά οφέλη για τον προϋπολογισμό του.

Η δημοτική αρχή καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται για τα στάδια υλοποίησης και τυχόν προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του οδοφωτισμού μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του Δήμου.