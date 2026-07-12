Υφυπουργός Γ. Μυλωνάκης: δημόσια περιπέτεια υγείας και καταγγελίες για συκοφαντική εκστρατεία

Ο Γιώργος Μυλωνάκης μιλά για την κατάρρευσή του στο Μέγαρο Μαξίμου, την υποστήριξη της οικογένειας και τις κατασκευασμένες μεθοδεύσεις που τον εμπλέκουν σε ψευδείς κατηγορίες.

Σε μια δημόσια εξομολόγηση με ανθρώπινο αλλά και πολιτικό βάρος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης περιγράφει τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που υπέστη και ταυτόχρονα καταγγέλλει εκστρατεία συκοφαντίας από μέσα ενημέρωσης της Αθήνας και της Λευκωσίας. Η συνέντευξη, όπως μεταδόθηκε σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», συνδυάζει προσωπικές μαρτυρίες και δημόσιες αντιδράσεις για την αντιμετώπιση ψευδών δημοσιευμάτων.

Η κατάρρευση και η υποστήριξη της οικογένειας

Ο υφυπουργός περιγράφει την ίδια τη στιγμή της κατάρρευσης στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέροντας την αναστάτωση των παρισταμένων και την αγωνία των ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά του. Σε συγκινητικό τόνο επισημαίνει ότι η σύζυγός του, δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, και τα παιδιά τους «στάθηκαν σαν βράχοι». Από την πλευρά της, η κ. Μεσσαροπούλου δηλώνει ότι ποτέ δεν πίστεψε ότι κάτι θα του συμβεί ακόμη και κατά τις 26 ημέρες που ήταν σε κώμα.

Κατηγορίες για «κατασκευασμένα» δημοσιεύματα και νομικές ενέργειες

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Μυλωνάκης απαντά στις επιθέσεις χαρακτήρα που τον εμφάνισαν εμπλεκόμενο σε υπόθεση παιδεραστίας. Καταγγέλλει ότι υπήρξε προσπάθεια να κατασκευαστούν υποτιθέμενα μηνύματα και αποσπάσματα φωνής από το κινητό του, και χαρακτηρίζει την κατάσταση «αλητεία που δεν έχει πάτο». Επισημαίνει επίσης ότι για την υπόθεση της Κύπρου προσέφυγε στον εισαγγελέα και «έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει».

«Η γυναίκα και τα παιδιά μου στάθηκαν σαν βράχοι»

Οι δηλώσεις αυτές θέτουν στο επίκεντρο το πρόβλημα της διασποράς ψευδών πληροφοριών και της συκοφαντικής δυσφήμισης σε περιβάλλον όπου ο δημόσιος διάλογος, κατά τον υφυπουργό, γίνεται «συγκοινωνούντα δοχεία» με τοξικό περιεχόμενο.

Πολιτικές συνέπειες και προσωπική απόφαση

Μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στη σχέση και τη συνεργασία του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην αρχική τους γνωριμία όταν ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στην εμπιστοσύνη του προς τον πρωθυπουργό. Παράλληλα, ο κ. Μυλωνάκης δηλώνει ότι θέτει πλέον όρια απέναντι στη «χυδαιότητα» του δημόσιου λόγου και «θα τραβήξει κουρτίνα» στη δηλητηριώδη τοξικότητα.

Οι δημόσιες καταγγελίες για κατασκευασμένα στοιχεία και η αναφορά σε νομικές ενέργειες (προσφυγή στον εισαγγελέα για την υπόθεση στην Κύπρο) ανοίγουν ζητήματα σχετικά με την επαλήθευση πληροφοριών, την ευθύνη των μέσων και τους μηχανισμούς προστασίας της προσωπικότητας δημόσιων προσώπων.

Ιατρική περιπέτεια: περιγραφή της κατάρρευσης και των 26 ημερών σε κώμα.

περιγραφή της κατάρρευσης και των 26 ημερών σε κώμα. Οικογενειακή στήριξη: ο ρόλος της συζύγου και των παιδιών κατά τη δοκιμασία.

ο ρόλος της συζύγου και των παιδιών κατά τη δοκιμασία. Συκοφαντία και νομικά βήματα: καταγγελίες για κατασκευασμένα μηνύματα και προσφυγή στον εισαγγελέα.

Για γονείς, μαθητές και πολίτες, η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη προσεκτικής ενημέρωσης και επαλήθευσης πριν την κυκλοφορία ευαίσθητων καταγγελιών. Σε επίπεδο πολιτικής, εγείρει ερωτήματα για την ποιότητα του δημόσιου λόγου και τους θεσμούς που πρέπει να προστατεύουν την αλήθεια και την προσωπικότητα των πολιτών και των πολιτικών.

Θέμα Στοιχείο από συνέντευξη Ιατρική κατάσταση Κατάρρευση στο Μέγαρο Μαξίμου · 26 ημέρες σε κώμα Οικογένεια Στήριξη από τη σύζυγο Τίνα Μεσσαροπούλου και τα παιδιά Κατηγορίες συκοφαντίας Κατασκευή μηνυμάτων/φωvής · δημοσιεύματα από Αθήνα και Λευκωσία Νομική ενέργεια Προσφυγή στον εισαγγελέα για την υπόθεση της Κύπρου

Στο προσεχές διάστημα, οι εξελίξεις γύρω από τις νομικές πρωτοβουλίες και τυχόν διερευνήσεις σχετικά με τα αναφερόμενα ψευδή δημοσιεύματα θα καθορίσουν το πολιτικό και επικοινωνιακό πλαίσιο. Παράλληλα, η δημόσια συζήτηση για την αξιοπιστία των πηγών και την αντιμετώπιση της συκοφαντίας αναμένεται να ενταθεί, με επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο πολιτικής κουλτούρας όσο και στην καθημερινή επικοινωνία των πολιτών.