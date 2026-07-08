Υπ. Παιδείας: Χάρτης μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικά πανεπιστήμια και ψηφιακά εργαλεία για το νέο λύκειο

Η υπουργός Παιδείας παρουσιάζει τη στρατηγική της κυβέρνησης για την ανώτατη και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τον Εθνικό Διάλογο για το Νέο Λύκειο, τα ψηφιακά εργαλεία EDUPLAN–EduAI και την αύξηση της χρηματοδότησης για τα ΑΕΙ.

Πλαίσιο και προτεραιότητες

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρουσίασε σε εκτενή συνέντευξη τη συνολική χαρτογράφηση των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχεδιάζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η τοποθέτησή της τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υπηρετούν τη διάρκεια και τις ανάγκες των μαθητών και όχι πολιτικούς κύκλους.

«Στην Παιδεία δεν πρέπει να εργαζόμαστε με τον χρόνο των εκλογών. Πρέπει να εργαζόμαστε με τον χρόνο των παιδιών»

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκονται η ενίσχυση της ποιότητας σπουδών, η διεύρυνση της εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μη κρατικά ΑΕΙ και δημόσια πανεπιστήμια – ισορροπία και όροι

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι η πολιτική δεν αντιμετωπίζει τη συζήτηση ως αμοιβαία αποκλειόμενες επιλογές «δημόσιο ή μη κρατικό», αλλά ως διεύρυνση ευκαιριών. Η προσέλκυση ξένων πανεπιστημίων και η έγκριση των πρώτων αιτήσεων αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με έμφαση στις προϋποθέσεις λειτουργίας και την ποιότητα προγραμμάτων.

Χρηματοδότηση και υποδομές

Παράλληλα, η κυβέρνηση δηλώνει ότι ενισχύει ουσιαστικά τα δημόσια ΑΕΙ με νέους πόρους για λειτουργία και αναβάθμιση υποδομών. Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν είναι συγκεκριμένα και αφορούν το τρέχον έτος.

Κατηγορία Ποσό (ευρώ) Λειτουργική επιχορήγηση ΑΕΙ 133,15 εκατ. Χρηματοδότηση για συντηρήσεις/αναβαθμίσεις 115,85 εκατ.

Ξενόγλωσσα προγράμματα και διπλά μεταπτυχιακά στο πλαίσιο διεθνοποίησης.

και διπλά μεταπτυχιακά στο πλαίσιο διεθνοποίησης. Επένδυση σε ερευνητικές υποδομές και κοινά προγράμματα.

και κοινά προγράμματα. Στήριξη των δημόσιων ιδρυμάτων παράλληλα με την έλευση μη κρατικών φορέων.

Νέο Λύκειο, Εθνικό Απολυτήριο και ψηφιακά εργαλεία

Η υπουργός αναφέρθηκε στον Εθνικό Διάλογο για το Νέο Λύκειο και στο Εθνικό Απολυτήριο ως κεντρικά θέματα που επεξεργάζεται το υπουργείο. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην ψηφιακή υποδομή: αναπτύσσονται και προωθούνται εργαλεία όπως τα EDUPLAN και EduAI για να υποστηρίξουν τη διδακτική πρακτική και τους εκπαιδευτικούς.

Η συνολική εικόνα που παρουσίασε η υπουργός συνδυάζει τον σχεδιασμό πολιτικών για την ποιότητα σπουδών, τη διασφάλιση προϋποθέσεων λειτουργίας νέων ιδρυμάτων και την ενίσχυση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Για γονείς και μαθητές, οι επόμενες κινήσεις που προκύπτουν άμεσα από τον Εθνικό Διάλογο και τις ρυθμίσεις για το λύκειο θα καθορίσουν την καθημερινή εφαρμογή των αλλαγών στην τάξη και στις εξετάσεις.