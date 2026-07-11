Υπ. Παιδείας: Στόχος ένα δημόσιο σχολείο που δεν αφήνει κανένα παιδί πίσω

Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε το όραμά της για ένα σχολείο με έγκαιρη στήριξη των μαθητών, ενίσχυση Ειδικής Αγωγής και επέκταση του «Ψηφιακού Φροντιστηρίου», προτάσεις που στοχεύουν στη μείωση ανισοτήτων και στην αναβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας.

Κεντρική κατεύθυνση και πρακτικές προτεραιότητες

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατέθεσε το όραμα της για το δημόσιο σχολείο ως έναν φορέα που θα αναγνωρίζει έγκαιρα τις ανάγκες των μαθητών και θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες. Στην παρουσίαση τονίστηκε ότι ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας δεν είναι η συχνότητα νομοθετικών αλλαγών, αλλά η δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που προλαμβάνει την εκπαιδευτική αποτυχία και στηρίζει τον μαθητή πριν αυτή εμφανιστεί.

Προτεινόμενες παρεμβάσεις και τομές

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρέθηκαν τρεις κατευθύνσεις: η ενίσχυση των δομών Ειδικής Αγωγής, η έγκαιρη παρέμβαση μέσω υπηρεσιών υποστήριξης και η επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά σε μέτρα για:

Ενδυνάμωση της Ειδικής Αγωγής και των Τμημάτων Ένταξης .

και των . Ανάπτυξη και υποστήριξη των ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης).

(Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης). Παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στις σχολικές μονάδες.

και στις σχολικές μονάδες. Διαρκή επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προϋπόθεση αναβάθμισης της διδασκαλίας.

Ψηφιακό Φροντιστήριο και μείωση ανισοτήτων

Η υπουργός ανέδειξε το Ψηφιακό Φροντιστήριο ως παράδειγμα πολιτικής που στοχεύει στην περιορισμένης κλίμακας ή ευρύτερη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Πρόκειται για πρωτοβουλία που παρέχει δωρεάν πρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, με στόχο να διασφαλίσει πρόσβαση στη μάθηση ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή οικονομικής δυνατότητας των οικογενειών.

«Η πραγματική παρακαταθήκη στην Παιδεία είναι ένα σχολείο που δεν αφήνει κανένα παιδί πίσω»

Συνέπειες για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς

Αν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις υλοποιηθούν, οι άμεσα αναμενόμενες επιπτώσεις είναι οι εξής: μεγαλύτερη πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες εντός των σχολείων, μείωση της ανάγκης για εξωτερική βοήθεια σε ευάλωτες οικογένειες και πιθανή βελτίωση της πρόληψης της σχολικής αποτυχίας. Κρίσιμο όμως θα είναι το επίπεδο υλοποίησης: προσωπικό (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί), πόροι για επιμόρφωση και λειτουργία των ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και τεχνολογική υποδομή για την αποτελεσματική λειτουργία του Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι μαθητές

Για γονείς που αναζητούν πρακτικές συνέπειες αυτής της πολιτικής: σε πρώτη φάση είναι χρήσιμο να ενημερώνονται από τη σχολική μονάδα για την ύπαρξη και λειτουργία τμημάτων ένταξης, υπηρεσιών υποστήριξης και διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων μάθησης. Οι μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια μπορούν, μόλις οι δομές ενισχυθούν, να αναμένουν πιο άμεση σχολική παρέμβαση αντί της καθυστερημένης παραπομπής σε εξωτερικές δομές.

Στοιχείο πολιτικής Σύντομη περιγραφή Ειδική Αγωγή / Τμήματα Ένταξης Ενίσχυση υπηρεσιών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΚΕΔΑΣΥ Κέντρα αξιολόγησης και υποστήριξης για διεπιστημονική στήριξη Ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί Παρουσία εντός σχολικών μονάδων για συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη Ψηφιακό Φροντιστήριο Δωρεάν ψηφιακή πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη

Η πρόκληση για το επόμενο διάστημα θα είναι η μετατροπή των γενικών δηλώσεων σε συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής: προσλήψεις και κατανομή προσωπικού, προγραμματισμός επιμορφωτικών δράσεων, χρηματοδότηση για τις υποδομές και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Η επιτυχία θα κριθεί τόσο από την έκταση των πόρων όσο και από τη διαρκή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στα σχολεία.

Συνοπτικά, το προτεινόμενο πλαίσιο επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος από την αντιμετώπιση προς την πρόληψη, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη στήριξη και στην ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση για όλους τους μαθητές.