Υπενθύμιση Περιφέρειας: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές ζώνες σε ημέρες υψηλού κινδύνου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί πολίτες, διοργανωτές και επισκέπτες να τηρούν χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δάση, περιοχές Natura και ευαίσθητες δασικές εκτάσεις όταν ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλός, πολύ υψηλός ή ακραίος.

Αυστηρή τήρηση απαγορεύσεων σε δασικές περιοχές την αντιπυρική περίοδο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπενθυμίζει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής την ανάγκη για εφαρμογή των αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις, περιοχές Natura και άλλες ευπαθείς ζώνες κατά τις ημέρες που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς τις κατατάσσει στην κατηγορία Υψηλού, Πολύ Υψηλού ή Ακραίου κινδύνου. Το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ιδιωτικής περιουσίας και των δασικών οικοσυστημάτων της Πελοποννήσου.

Οι σχετικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, ώστε πολίτες και επισκέπτες να ενημερώνονται έγκαιρα για τις περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί. Η Περιφέρεια καλεί επίσης τους διοργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων, τους φορείς και τις τοπικές κοινότητες να σεβαστούν τις απαγορεύσεις και να συμβάλουν στην πρόληψη.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προβλέπεται η επιτήρηση και οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Αρχές, ενώ η Περιφέρεια επισημαίνει τον ρόλο των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η συντονισμένη ανταπόκριση στις ημέρες που αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η υπενθύμιση καταφτάνει την περίοδο που αναμένεται αυξημένη κίνηση λόγω θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Η Περιφέρεια επισημαίνει την ανάγκη ατομικής ευθύνης και τήρησης των μέτρων, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος και να περιοριστούν οι επιπτώσεις σε φυσικούς και αστικούς χώρους.

Πού να ενημερωθείτε: Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις αποφάσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών.

Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις αποφάσεις των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών. Ποιοι ελεγκτές θα παρεμβαίνουν: Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Αρχές σε συνεργασία με πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες.

Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Αρχές σε συνεργασία με πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες. Τι ζητείται από τους διοργανωτές: Σεβασμός των απαγορεύσεων και λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων.

Για τους κατοίκους της Μεσσηνίας, η τήρηση των περιορισμών σημαίνει πρακτικά: αποφυγή εισόδου σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια τις ημέρες υψηλού κινδύνου, ακύρωση ή μεταφορά υπαίθριων εκδηλώσεων σε ασφαλείς χώρους και προσεκτική ενημέρωση των επισκεπτών—ιδίως όταν αυτοί είναι τουρίστες ή εποχικοί επισκέπτες που δεν γνωρίζουν τις τοπικές συνθήκες.

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Η δημόσια πρόσβαση στις αποφάσεις και οι ενημερώσεις των χαρτών κινδύνου είναι κρίσιμες για να προγραμματίσουν σωστά οι πολίτες τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητές τους. Η συνεργασία των δημοτικών αρχών, των τοπικών φορέων και των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί όλους να συμμορφωθούν πλήρως με τα μέτρα και να συμβάλουν ενεργά στην προστασία του φυσικού πλούτου και της ζωής στις περιοχές ευθύνης της.