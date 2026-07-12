Υπό έλεγχο η φωτιά στα Λάβαρα Έβρου — παραμένουν δυνάμεις για αποτροπή αναζωπυρώσεων

Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα τέθηκε υπό έλεγχο μετά την επέμβαση επίγειων και εναέριων μέσων. Συνεχίζεται η διαβροχή ευάλωτων αποθηκευμένων δεμάτων άχυρου και παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις και μηχανήματα των ΟΤΑ.

Πυροσβεστική επέμβαση και εργασία προληπτικής διαβροχής

Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την ίδια ημέρα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Λάβαρα του Έβρου, μετά από ταχεία κινητοποίηση των υπηρεσιών. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνδύασε επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με αποτέλεσμα την ταχεία περιοριστική παρέμβαση και τον περιορισμό εξάπλωσης.

Στο πεδίο συνεχίζονται εργασίες προληπτικής διαβροχής σε δεμάτια άχυρου που βρίσκονταν σε χώρο αποθήκευσης ζωοτροφών, με στόχο να αποτραπεί κάθε πιθανότητα αναζωπύρωσης. Οι μπάλες άχυρου, όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι ιδιαίτερα εύφλεκτες και απαιτούν συνεχείς παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί η σταθεροποίηση της κατάστασης.

Προσωπικό και μέσα : 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

: 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Εναέρια συνδρομή : ένα ελικόπτερο.

: ένα ελικόπτερο. Συνεργασία: μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ συνέδραμαν στην επιχείρηση.

Στοιχείο Πληροφορία Πυροσβέστες 28 Πεζοπόρο τμήμα 7η ΕΜΟΔΕ (1 ομάδα) Οχήματα 9 Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο

Οι επί τόπου δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, εκτελώντας ελέγχους και διαβροχή δεμάτων άχυρου στον χώρο αποθήκευσης, όπου δεν υπήρχαν ζώα κατά την εκδήλωση της φωτιάς. Η συνεχής παρουσία προσωπικού κρίνεται αναγκαία λόγω της υψηλής ευφλεξιμότητας των αποθηκευμένων ζωοτροφών και του κινδύνου αναζωπυρώσεων, ειδικά σε περίπτωση αλλαγής των καιρικών συνθηκών.

Η άμεση κινητοποίηση των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων και η υποστήριξη από μέσα των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κατοίκους της περιοχής να τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας και να ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που εντοπίσουν καπνό ή νέα ενεργά σημεία.

Για την επόμενη περίοδο οι τοπικές αρχές και η Πυροσβεστική διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις ή νέα συμβάντα σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα ξηρής βλάστησης και αγροτικών αποθεμάτων.