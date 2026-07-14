Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στο Κιλκίς — αυξημένη ετοιμότητα υπηρεσιών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για κατηγορία κινδύνου 3 και καλεί πολίτες και αρχές να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Έκκληση εγρήγορσης για κατοίκους και φορείς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει για αύριο προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3) που αφορά περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκίς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και οι δήμοι έχουν ενημερωθεί για να τεθούν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου υπάρχει ρητή απαγόρευση καύσης αγρών και συστήνει στους πολίτες την αποφυγή ενεργειών στην ύπαιθρο που ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης.

Αποφυγή καύσης ξερών χόρτων και κλαδιών.

Μη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης).

Μην χρησιμοποιείτε υπαίθριες ψησταριές και αποφύγετε το ράντισμα με φωτιά ή το κάπνισμα σε αγροτικές περιοχές.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι του Κιλκίς

Η τοπική κοινωνία πρέπει να λάβει υπόψη της πως υπό συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας ακόμη και μικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει γρήγορη εξάπλωση φωτιάς. Οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν την Πυροσβεστική άμεσα σε περίπτωση εντοπισμού φωτιάς καλώντας τον αριθμό 199.

Παράμετρος Πληροφορία Κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός) Περιοχές στη Σ. Μακεδονία Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς Συνιστώμενη ενέργεια Αυξημένη ετοιμότητα υπηρεσιών και αποφυγή επικίνδυνων εργασιών στην ύπαιθρο

Οι τοπικές υπηρεσίες θα βρίσκονται σε αυξημένη κινητοποίηση για την άμεση ανταπόκριση σε ενδεχόμενα περιστατικά. Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία έχει καλέσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες να λάβουν μέτρα πρόληψης και επιχειρησιακού συντονισμού.

Για πλήρεις οδηγίες αυτοπροστασίας και ενημέρωση για τις προβλέψεις κινδύνου, οι κάτοικοι μπορούν να αναζητήσουν τις επίσημες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Στο επίπεδο του νομού Κιλκίς η υπευθυνότητα των πολιτών, σε συνδυασμό με την ετοιμότητα των υπηρεσιών, είναι κρίσιμη για την αποφυγή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών που θα απειλήσουν περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.