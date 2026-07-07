Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Μεσσηνία: καθολική απαγόρευση πρόσβασης σε δασικές ζώνες

Σε κατηγορία κινδύνου 3 η Μεσσηνία την Τετάρτη 8/7/2026. Σε ισχύ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για απαγόρευση διέλευσης και παραμονής σε δάση, περιοχές Natura, πάρκα και άλση. Άμεση κλήση στο 199 ή 112 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς.

Υψηλός δείκτης επικινδυνότητας για την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

Με βάση τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gr), η Μεσσηνία κατατάσσεται για την Τετάρτη 08/07/2026 στην κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλή) για δασικές πυρκαγιές. Η κατάταξη αυτή ενεργοποιεί προληπτικά μέτρα και περιορισμούς πρόσβασης σε ευαίσθητα οικοσυστήματα της Περιφερειακής Ενότητας, με στόχο τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σε ισχύ η απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας και παραμονής

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 174835/28-05-26 (ΑΔΑ: Ψ4697Λ1-ΑΩΠ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας Τάσου Αδαμόπουλου, ισχύει απαγόρευση διέλευσης και παραμονής σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές Natura, καθώς και σε πάρκα και άλση της Περιφερειακής Ενότητας, για την Τετάρτη 8 Ιουλίου, λόγω του υψηλού δείκτη επικινδυνότητας. Η ισχύς της απόφασης εδράζεται στον καθημερινό δείκτη της ΓΓΠΠ και εφαρμόζεται διαλειτουργικά καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου όταν ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο η διέλευση, κυκλοφορία, επίσκεψη, διαμονή, παραμονή, κατασκήνωση, καθώς και η οργάνωση και διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας, αθλητικής, ψυχαγωγικής, θρησκευτικής κ.λπ., εντός των περιοχών που αποτυπώνονται στους αναρτημένους και κυρωμένους δασικούς χάρτες της Π.Ε. Μεσσηνίας».

Οι περιοχές που υπάγονται στους περιορισμούς ορίζονται από τους κυρωμένους δασικούς χάρτες της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Μεσσηνίας, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο του Κτηματολογίου (gis.ktimanet.gr/gis/forestfinal).

Τι σημαίνει πρακτικά για κατοίκους και επισκέπτες

Αποφεύγονται μετακινήσεις και δραστηριότητες σε δάση, περιοχές Natura, άλση και πάρκα, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με δείκτη 3 .

. Δεν επιτρέπεται οργάνωση εκδηλώσεων ή συγκεντρώσεων σε υπαίθριους φυσικούς χώρους που εμπίπτουν στους δασικούς χάρτες.

ή συγκεντρώσεων σε υπαίθριους φυσικούς χώρους που εμπίπτουν στους δασικούς χάρτες. Η πρόσβαση σε μονοπάτια, ορεινές διαδρομές και σημεία θέας εντός δασικών εκτάσεων παραμένει κλειστή.

Οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν εναλλακτικά τις μετακινήσεις και την αναψυχή τους, αποφεύγοντας δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης σπινθήρα ή θερμικής επιβάρυνσης της βλάστησης. Η τήρηση των περιορισμών συμβάλλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και του φυσικού πλούτου της Μεσσηνίας.

Άμεση επικοινωνία σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτός καπνός ή εστία φωτιάς, η σύσταση είναι άμεση κλήση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες:

Ημερομηνία Κατηγορία κινδύνου Τηλέφωνα ανάγκης Τετάρτη 08/07/2026 3 (Υψηλή) 199 (Πυροσβεστική), 112 (Ευρωπαϊκός αριθμός)

Η έγκαιρη ειδοποίηση αυξάνει τις πιθανότητες γρήγορης επέμβασης και περιορισμού μιας πυρκαγιάς στα αρχικά στάδια, ειδικά σε ημέρες υψηλής επικινδυνότητας.

Διάρκεια ισχύος ανάλογα με τον δείκτη κινδύνου

Η απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής ενεργοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, όταν ο δείκτης για δασικές πυρκαγιές, όπως ορίζεται από τη ΓΓΠΠ, είναι 3 (υψηλός – κίτρινο), 4 (πολύ υψηλός – πορτοκαλί) ή 5 (κατάσταση συναγερμού – κόκκινο). Αυτό σημαίνει ότι οι περιορισμοί δύνανται να εφαρμόζονται και άλλες ημέρες, εφόσον οι συνθήκες επιβαρυνθούν και ο σχετικός χάρτης το υποδεικνύει.

Για επαλήθευση του καθεστώτος πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές και μονοπάτια, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μπορούν να συμβουλεύονται τόσο τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου όσο και τους δασικούς χάρτες της Π.Ε. Μεσσηνίας, προτού προγραμματίσουν εκδρομές σε φυσικούς προορισμούς.

Χρήσιμος οδηγός για την ημέρα υψηλού κινδύνου

Ενημερωθείτε νωρίς το πρωί για τον δείκτη επικινδυνότητας της ημέρας.

Ακυρώστε ή μεταθέστε υπαίθριες δραστηριότητες σε δάση, Natura, πάρκα και άλση.

Μην επιχειρείτε καμία καύση υπολειμμάτων ή χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες κοντά σε ξηρή βλάστηση.

Διατηρήστε απόλυτη ετοιμότητα: σημειώστε τους αριθμούς 199 και 112 και περιγράψτε με σαφήνεια το σημείο που βλέπετε καπνό ή φλόγα.

Η συνεργασία όλων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για να παραμείνει η Μεσσηνία ασφαλής κατά τις ημέρες με αυξημένο κίνδυνο. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας προστατεύει τα δάση, την άγρια ζωή και τις κοινότητές μας.