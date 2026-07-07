Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη στο Λασίθι – σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές

Ο Χάρτης Πρόβλεψης κατατάσσει Λασίθι και Ηράκλειο στην κατηγορία 3 για την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική ζητούν προσοχή και άμεση αναγγελία συμβάντων στο 199 ή 112.

Κατηγορία 3 για Λασίθι: τι σημαίνει πρακτικά

Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι υπηρεσίες του νομού Λασιθίου για την Τετάρτη 8 Ιουλίου, καθώς ο επίσημος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει την Περιφερειακή Ενότητα στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ώρες μετά από εστίες που εμφανίστηκαν σε διάφορα σημεία της Κρήτης, με μετεωρολογικούς παράγοντες όπως η ζέστη, η ξηρή καύσιμη ύλη και οι άνεμοι να ευνοούν γρήγορες αναφλέξεις και εξάπλωση.

«στην κατηγορία 3 (υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς)»

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική ζητούν από τους πολίτες αποφυγή κάθε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα στην ύπαιθρο. Παράλληλα, υπενθυμίζουν την υποχρέωση άμεσης αναγγελίας ύποπτων καπνών ή εστιών στην Πυροσβεστική στο 199 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό 112.

Πού εντοπίζεται ο κίνδυνος

Για την Τετάρτη, ο ίδιος χάρτης προβλέπει ότι Λασίθι και Ηράκλειο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο επικινδυνότητας, ενώ σε δυτικότερες ενότητες της Κρήτης αναμένεται χαμηλότερη ένταση κινδύνου. Η κατάταξη αυτή αφορά το σύνολο της ενδοχώρας και των παράκτιων περιοχών του Λασιθίου, όπου η θερινή ξηρασία έχει ήδη φορτίσει τη βλάστηση.

Περιφερειακή Ενότητα Επίπεδο Λασίθι 3 – Υψηλός Ηράκλειο 3 – Υψηλός

Η εποχική εμπειρία στην Κρήτη δείχνει ότι ημέρες με συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας, χαμηλής υγρασίας και ανέμων απαιτούν ιδιαίτερη εγρήγορση, ειδικά σε ζώνες με θαμνώδη ή πευκοδάση, αγροτικά υπολείμματα και εγκαταλελειμμένα χωράφια.

Τι να αποφύγουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Με στόχο την πρόληψη νέων περιστατικών, οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε δραστηριότητες που έχουν συνδεθεί ιστορικά με έναρξη πυρκαγιών. Ενδεικτικά:

Μη χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες (τροχοί κοπής, ηλεκτροσυγκολλήσεις) στην ύπαιθρο.

(τροχοί κοπής, ηλεκτροσυγκολλήσεις) στην ύπαιθρο. Απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων και καθαρισμών με φωτιά σε αγρούς και οικόπεδα.

και καθαρισμών με φωτιά σε αγρούς και οικόπεδα. Καμία υπαίθρια ψησταριά ή χρήση γυμνής φλόγας σε δασικές/αγροτικές ζώνες.

ή χρήση γυμνής φλόγας σε δασικές/αγροτικές ζώνες. Αποφυγή ρίψης τσιγάρων από οχήματα και προσοχή στη στάθμευση σε ξηρά χόρτα.

από οχήματα και προσοχή στη στάθμευση σε ξηρά χόρτα. Διατήρηση προσβάσεων ελεύθερων για οχήματα έκτακτης ανάγκης σε οικισμούς και εξοχικές περιοχές.

Οι επισκέπτες που διαμένουν σε τουριστικά καταλύματα της ανατολικής Κρήτης καλό είναι να ενημερώνονται από τις διοικήσεις των μονάδων για τα σχέδια εκκένωσης και τα σημεία συγκέντρωσης, καθώς και να παρακολουθούν τις ανανεώσεις των προειδοποιήσεων.

Άμεση αναγγελία περιστατικών

Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει καπνό, φλόγες ή οσμή καύσης σε υπαίθρια περιοχή, συνίσταται άμεση κλήση στα 199 ή 112, με σαφή αναφορά τοποθεσίας (κοντινό χωριό, δρόμος, συντεταγμένες αν είναι δυνατό). Η έγκαιρη ενημέρωση μειώνει την πιθανότητα ανεξέλεγκτης εξάπλωσης και βοηθά την επιχειρησιακή ανάπτυξη επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Τοπικός αντίκτυπος και προετοιμασία

Σε περιοχές του Λασιθίου με μεικτές χρήσεις γης (αγροτικές καλλιέργειες, τουριστικά καταλύματα, εξοχικές κατοικίες), η πρόληψη αποκτά καθοριστική σημασία. Οι τοπικές κοινότητες καλούνται να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα από ξηρή βλάστηση, να ελέγχουν βάνες και δεξαμενές ύδρευσης για πιθανή αξιοποίηση από πυροσβεστικά μέσα και να διασφαλίζουν ότι οι οδοί διαφυγής είναι προσπελάσιμοι. Ο συντονισμός με τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές και τις υπηρεσίες των Δήμων είναι κρίσιμος για την άμεση απόκριση.

Η σύσταση των αρχών είναι σαφής: περιορίζουμε τις επικίνδυνες εργασίες, προγραμματίζουμε τυχόν απαραίτητες παρεμβάσεις για ημέρες χαμηλότερου κινδύνου και ενημερωνόμαστε τακτικά για τις νεότερες ανακοινώσεις. Με συλλογική προσοχή, μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος νέων πυρκαγιών σε μια περίοδο όπου το νησί παραμένει ευάλωτο.