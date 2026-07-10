67χρονος βρέθηκε νεκρός στην παραλία «Αστέρια» της Χαλκίδας — προανάκριση από το λιμεναρχείο

Ένας 67χρονος λουόμενος άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης στην παραλία «Αστέρια» στη Χαλκίδα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο διεξάγει προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα.

Συμβάν και πρώτες ενέργειες

Την τελευταία του πνοή στη θάλασσα άφησε ένας 67χρονος το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου κατά την παραμονή του στην παραλία «Αστέρια» της Χαλκίδας. Η Λιμενική Αρχή ειδοποιήθηκε όταν ο άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διερεύνηση των αιτίων

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρμόδιοι συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία από παρευρισκόμενους στην ακτή τη συγκεκριμένη ώρα. Παράλληλα, για να αποσαφηνιστεί αν ο θάνατος προκλήθηκε από πνιγμό ή από προϋπάρχον επεισόδιο παθολογικού χαρακτήρα, δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση.

Ιατροδικαστική έρευνα

Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία προγραμματίστηκε να γίνει στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας αναμένεται να δώσουν σαφή εικόνα για την αιτία θανάτου και θα συνοδεύσουν το πόρισμα της προανάκρισης που διεξάγεται από το Λιμενικό Σώμα.

Τοπικό αντίκτυπο και συνιστώμενες προφυλάξεις

Το γεγονός έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία και αφορά ευθέως την ασφάλεια στις δημοφιλείς ακτές της Χαλκίδας. Η διερεύνηση των αιτίων είναι κρίσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων που μπορεί να επηρεάσουν μέτρα πρόληψης και ενημέρωσης των λουόμενων.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες.

Κλήθηκε και επενέβη το ΕΚΑΒ, με άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική διερεύνηση στην Αθήνα.

Χρονολόγηση γεγονότων (συνοπτικό)

Ημερομηνία Τοποθεσία Ενέργεια 7 Ιουλίου Παραλία «Αστέρια», Χαλκίδα Εντοπισμός 67χρονου χωρίς αισθήσεις — κλήση Λιμενικού και ΕΚΑΒ 7 Ιουλίου Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας Διακομιδή και διαπίστωση θανάτου Μελλοντικά Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών Νεκροψία-νεκροτομή για καθορισμό αιτίας θανάτου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να ολοκληρώσουν την προανάκριση και να δημοσιοποιήσουν τα ευρήματα μόλις καταστούν διαθέσιμα. Μέχρι τότε, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατος οφείλεται αποκλειστικά σε πνιγμό ή σε παθολογικό επεισόδιο — το ζήτημα παραμένει υπό διερεύνηση.

Η οικογένεια του θανόντος βρίσκεται σε βαθιά οδύνη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που διακινήθηκε από τις τοπικές αρχές. Οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία θα μεταδοθεί μόλις επισημοποιηθεί από το Λιμεναρχείο ή την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.