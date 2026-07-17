Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στην Εύβοια — αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για σήμερα, με τη νότια Εύβοια μεταξύ των περιοχών υψηλού κινδύνου. Συνιστάται αυξημένη προσοχή και αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Επιδείνωση του κινδύνου και μέτρα αυτοπροστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό σημεία της χώρας για σήμερα, με τη Εύβοια (ιδιαίτερα το νότιο τμήμα) να περιλαμβάνεται στις ζώνες υψηλού κινδύνου. Η συνδυαστική επίδραση των ισχυρών βοριάδων και των υψηλών θερμοκρασιών αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών, γι' αυτό ζητείται αυξημένη ετοιμότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσοχή από τους πολίτες.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερώσει Περιφέρειες και Δήμους ώστε να τεθούν σε επιφυλακή και να εξασφαλιστεί γρήγορη ανταπόκριση σε περίπτωση επεισοδίων. Σε τοπικό επίπεδο, η ετοιμότητα αφορά τόσο τον συντονισμό επίγειων δυνάμεων όσο και τον έλεγχο προσβασιμότητας σε δασικές περιοχές και ακτές όπου συχνά αναπτύσσονται εξοχικές δραστηριότητες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Αποφύγετε κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων ή η χρήση δισκοπρίονων.

Μην χρησιμοποιείτε υπαίθριες ψησταριές σε δασικές ή αγροτικές εκτάσεις και μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε φωτιά, καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο ισχύει απαγόρευση καύσης αγρών και άλλων υπολειμμάτων καθαρισμού. Η συμμόρφωση στις οδηγίες μειώνει δραστικά τον κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών σε περιουσίες, αγροτικές καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία και το περιβάλλον.

Τοπικές συνέπειες και προτάσεις για τους κατοίκους

Σε επίπεδο Εύβοιας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς πλήττει άμεσα περιοχές με περιαστικά δάση αλλά και ορεινές κοινότητες όπου η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων είναι δυσχερής. Η τοπική κοινότητα πρέπει να οργανώσει πρωτοβάθμια μέτρα προφύλαξης, όπως:

Έλεγχος και καθαρισμός προσβάσεων προς κατοικημένες περιοχές.

Ενημέρωση ευπαθών κατοίκων και σχεδιασμός ασφαλών διαδρομών εκκένωσης.

Συντονισμός με τοπικές εθελοντικές ομάδες για γρήγορη παρέμβαση.

Περιοχή Επίπεδο κινδύνου Νότια Εύβοια Πορτοκαλί Στερεά Ελλάδα (γενικά) Κίτρινο / αυξημένη προσοχή

Για επιπλέον πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr). Η έγκαιρη ενημέρωση και η τήρηση των μέτρων αποφυγής κινδύνου είναι κρίσιμη για την προστασία των κοινοτήτων της Εύβοιας.

Παρακολούθηση της κατάστασης από τις τοπικές υπηρεσίες και τα μέσα ενημέρωσης συνιστάται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.