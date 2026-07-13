Πένθος στην Κύμη για τον 53χρονο οδηγό ταξί Θανάση Κουλουρίδη

Σε ηλικία 53 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός στην Κύμη οδηγός ταξί Θανάσης Κουλουρίδης. Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου στον ιερό ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στους Κήπους.

Απρόβλεπτη απώλεια για την τοπική κοινότητα

Σε βαθιά θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Κύμης με τον ξαφνικό θάνατο του 53χρονου επαγγελματία οδηγού ταξί, Θανάση Κουλουρίδη. Ο εκλιπών, που ήταν ευρύτερα γνωστός στην περιοχή λόγω της εργασίας του, εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την εμφάνιση προβλήματος υγείας σχετιζόμενου με κήλη και επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ρουτίνας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες όμως, προέκυψαν επιπλοκές που οδήγησαν στην απώλειά του μέσα σε περίπου 2,5 μήνες.

Η είδηση του θανάτου συγκλόνισε συγγενείς, φίλους και πελάτες που γνώριζαν τον Θανάση από την καθημερινή του παρουσία στους δρόμους της Κύμης. Τη μεγάλη στενοχώρια εκφράζει η οικογένειά του: η σύζυγος Αγγελική, τα παιδιά Κατερίνα και Άγγελος, καθώς και ο Αριστείδης, τα εγγόνια, η αδελφή και ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον.

Πληροφορίες για την κηδεία και το τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 12:00 στον ιερό ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στους Κήπους της Κύμης. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:30 το πρωί για όσους επιθυμούν να προσέλθουν και να αποχαιρετήσουν.

Ηλικία: 53 ετών

53 ετών Επάγγελμα: οδηγός ταξί

οδηγός ταξί Ημέρα κηδείας: Δευτέρα 13 Ιουλίου, 12:00

Τοπικές επιπτώσεις και κοινωνικό αντίκτυπο

Η απώλεια ενός γνώριμου και ενεργού επαγγελματία επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα μικρών τοπικών κοινωνιών όπως αυτή της Κύμης: πέρα από το ανθρώπινο στοιχείο και το πένθος για την οικογένεια, οι κάτοικοι χάνουν έναν εξυπηρετικό συνεργάτη στις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι περιορισμένες. Η παρουσία πολλών κατοίκων στην κηδεία αναμένεται να είναι ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Θανάσης Κουλουρίδης Ηλικία 53 Τόπος κηδείας Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου, Κήποι Κύμης Ώρα 12:00 (σορός στον ναό από 11:30)

Η τοπική κοινωνία εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια. Για όσους θέλουν να παραστούν ή να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, η παρουσία στον ναό σήμερα το μεσημέρι θα είναι ο πλέον κατάλληλος τρόπος.