Αμφιβολίες για την προτεραιότητα της ανασυγκρότησης στη Βόρεια Εύβοια μετά τα εγκαίνια

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και τα εγκαίνια τμήματος οδικού άξονα δεν κρύβουν τις εκκρεμότητες σε Κεντρικό Οδικό Άξονα, Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, αποζημιώσεις αγροτών και σεισμόπληκτους.

Ανοιχτά μέτωπα παρά τα εγκαίνια

Η πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Εύβοια και τα εγκαίνια του οδικού τμήματος Ροβιές – Ήλια δεν κάλυψαν τις συνεχιζόμενες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας. Στην τοποθέτησή της, η βουλευτής Κατερίνα Καζάνη τόνισε ότι η αξιοπιστία της κυβέρνησης κρίνεται από τις εκκρεμείς δεσμεύσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

«κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας»

Σύμφωνα με την παράθεση των προβλημάτων που έθεσε, η εικόνα της ανασυγκρότησης παραμένει ελλιπής σε πολλούς τομείς, με άμεση επίπτωση στην προσβασιμότητα, την υγεία και την οικονομική ζωή της περιοχής.

Τα βασικά σημεία που επισήμανε η βουλευτής είναι τα εξής:

Ο Κεντρικός Οδικός Άξονας παραμένει σε φάση μελετών χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

παραμένει σε φάση μελετών χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Τα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου ξεκίνησαν μόλις πριν από δύο μήνες, παρά την αρχική δέσμευση για έναρξη το καλοκαίρι του 2024. Επιπλέον, κρίσιμα τμήματα του δικτύου έμειναν εκτός εργασιών.

Το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, σε μια περιοχή με μόνιμο πληθυσμό και έντονη τουριστική κίνηση.

λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, σε μια περιοχή με μόνιμο πληθυσμό και έντονη τουριστική κίνηση. Το πλωτό ασθενοφόρο παραδόθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, παρά την αρχική εξαγγελία του το 2019.

παραδόθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, παρά την αρχική εξαγγελία του το 2019. Οι αγρότες της περιοχής αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες καθυστερήσεις στην αποζημίωση μετά καταστροφές.

Οι σεισμόπληκτοι του 2025 παραμένουν χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για τη στεγαστική συνδρομή.

Τοπικές συνέπειες και προτεραιότητες

Οι καθυστερήσεις και οι ελλείψεις που επισημαίνονται έχουν πολλαπλές επιπτώσεις για την Εύβοια: η περιορισμένη αξιοπιστία στους χρόνους υλοποίησης έργων υπονομεύει την αναπτυξιακή προοπτική, ενώ η έλλειψη επαρκούς ιατρικής κάλυψης και η ανασφάλεια στις αποζημιώσεις αυξάνουν την επισφάλεια για νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Για τους κατοίκους της περιοχής, τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν είναι άμεσα: πρόσβαση σε ασφαλείς οδούς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας στη στεριά και στη θάλασσα, και ταχύτερες διαδικασίες αποζημίωσης μετά φυσικές καταστροφές.

Κάτι που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προκύπτει ότι:

Πρόβλημα Τρέχουσα κατάσταση Κεντρικός Οδικός Άξονας Σε φάση μελετών, χωρίς χρονοδιάγραμμα Αποκατάσταση οδικού δικτύου Έργα ξεκίνησαν πρόσφατα, υπάρχουν αποκλεισμένα τμήματα Κέντρο Υγείας Ιστιαίας Λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού Πλωτό ασθενοφόρο Παραδόθηκε Δεκέμβριος (εξαγγελία 2019) Αποζημιώσεις αγροτών / σεισμόπληκτοι 2025 Σημαντικές καθυστερήσεις, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα

Η τοπική κοινωνία δεν διεκδικεί προνόμια αλλά ζητά συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις. Η πολιτική ευθύνη, όπως ανέφερε και η βουλευτής, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα και την ποιότητα υλοποίησης των έργων που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Σε τοπικό επίπεδο, οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι: οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής αναμένουν σαφείς παραδοχές υλοποίησης και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τα έργα που αναφέρθηκαν. Μόνο η παρακολούθηση της προόδου και η δημόσια ενημέρωση για τα επόμενα βήματα μπορούν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη που αμφισβητείται σήμερα.

Λεωνίδας Χαλκιάδης

Ανταποκριτής στην Εύβοια, Show Time CY