Στην αυτοψία του έργου παράκαμψης που αλλάζει τη ροή στη Χαλκίδα

Αυτοψία στο εργοτάξιο της παράκαμψης Χαλκίδας πραγματοποίησαν ο Υπ. Υποδομών Χρίστος Δήμας και ο Πρωθυπουργός. Το έργο, μήκους περίπου <strong>27 χλμ.</strong>, περιλαμβάνει Παράκαμψη Χαλκίδας, Παράκαμψη Ψαχνών και αρτηρία σύνδεσης Βόρειας–Νότιας Εύβοιας και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021–2027 και το Ταμείο Συνοχής.

Έργο που στοχεύει στην αποσυμφόρηση και την ταχύτερη σύνδεση με τη Βόρεια Εύβοια

Αυτοψία στο εργοτάξιο της Παράκαμψης Χαλκίδας πραγματοποίησαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου στην Εύβοια. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη και την κατασκευή της Παράκαμψης Χαλκίδας και της Παράκαμψης Ψαχνών μαζί με τα συνοδά τους έργα, συνολικού μήκους περίπου 27 χλμ.

Σκοπός της παρέμβασης είναι η βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Χαλκίδας με τη Βόρεια Εύβοια και, κυρίως, η αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της πόλης. Οι εργασίες που εκτελούνται αυτή την περίοδο επικεντρώνονται κυρίως σε χωματουργικά έργα, τεχνικά έργα και σε εκσκαφές για την κατασκευή της σήραγγας του Βαθροβουνίου.

«Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποδοθεί στην κυκλοφορία ένας ενιαίος οδικός άξονας με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ο οποίος θα επιτρέπει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Εύβοιας να καλύπτουν με μεγαλύτερη άνεση και ταχύτητα τις συγκεκριμένες διαδρομές.»

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021–2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Στην αυτοψία παραβρέθηκαν επίσης στελέχη και φορείς της περιοχής, γεγονός που καταδεικνύει την τοπική βαρύτητα της παρέμβασης.

Παρόντες στην αυτοψία: Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι βουλευτές Εύβοιας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Σίμος Κεδίκογλου και Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα.

Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι βουλευτές Εύβοιας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Σίμος Κεδίκογλου και Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα. Τρέχουσες εργασίες: χωματουργικά, τεχνικά και εκσκαφές για σήραγμα στον Βαθροβούνι.

χωματουργικά, τεχνικά και εκσκαφές για σήραγμα στον Βαθροβούνι. Στόχος για τους κατοίκους: ταχύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις προς Βόρεια Εύβοια και λιγότερη κίνηση στο κέντρο της Χαλκίδας.

Τοπικές συνέπειες και χρονοδιάγραμμα (ό,τι έχει ανακοινωθεί)

Η δημιουργία ενός ενιαίου οδικού άξονα αναμένεται να αλλάξει τη ροή των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Με την ολοκλήρωση των έργων, προβλέπεται σημαντική μείωση της διέλευσης βαρέων οχημάτων από τον αστικό ιστό, κάτι που αφορά τόσο την καθημερινότητα των οδηγών όσο και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Στοιχείο έργου Περιγραφή Μήκος περίπου 27 χλμ. Κύρια τμήματα Παράκαμψη Χαλκίδας, Παράκαμψη Ψαχνών, αρτηρία σύνδεσης Βόρειας–Νότιας Εύβοιας Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2021–2027 και Ταμείο Συνοχής

Επιπλέον, ο Υπουργός Υποδομών συμμετείχε νωρίτερα στα εγκαίνια του οδικού έργου Ροβιές–Ήλια στη Βόρεια Εύβοια, έναν άξονα που, όπως επεσήμανε, αναβαθμίζει τις μετακινήσεις και τη ασφάλεια των πολιτών της περιοχής. Η ταυτόχρονη κίνηση πολλών έργων σε διαφορετικά σημεία του νησιού δείχνει την προσέγγιση για συνολική αναβάθμιση των μεταφορών στην Εύβοια.

Για τους κατοίκους της Χαλκίδας, οι επόμενες φάσεις του έργου σηματοδοτούν όχι μόνο βελτίωση των διαδρομών αλλά και ανάγκη για παρακολούθηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα παρακολουθούν την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος και την εφαρμογή μέτρων οδικής ασφάλειας.

Η εξέλιξη της κατασκευής της παράκαμψης θα παρακολουθείται στενά από την τοπική κοινωνία, καθώς αφορά άμεσα την καθημερινότητα, την οικονομική δραστηριότητα και την προσβασιμότητα της Χαλκίδας στην υπόλοιπη Εύβοια.