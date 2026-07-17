Εορτασμός Αγίας Παρασκευής: Η Χαλκίδα ετοιμάζει λαμπρή πανήγυρη στις 25-26 Ιουλίου

Λόγω εργασιών στον ναό της Αγίας Παρασκευής οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Η λιτανεία θα γίνει το βράδι του Σαββάτου και σειρά ιερών ακολουθιών προβλέπεται κυριακάτικα με παρουσία πολλών Μητροπολιτών.

Μεταφορά πανηγύρεως και πρόγραμμα

Ο επίσημος εορτασμός της μνήμης της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου της Χαλκίδας, θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 25-26 Ιουλίου. Εξαιτίας των εργασιών αναστήλωσης στον καθιερωμένο ιερό ναό, οι βασικές τελετές θα τελεστούν στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου θα μεταφερθούν για την πανήγυρη η θαυματουργός εικόνα και τμήμα των ιερών λειψάνων της Αγίας.

Η επιλογή του Μητροπολιτικού Ναού ως κεντρικού σημείου του εορτασμού έχει πρακτικό και συμβολικό χαρακτήρα: εξασφαλίζει χώρους για τους πιστούς και διευκολύνει τη διοργάνωση των πολυαρχιερατικών ακολουθιών που προβλέπονται από το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας.

Κύρια σημεία του διημέρου

Σάββατο 25 Ιουλίου : Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός ώρα 19:00 και λιτανεία της ιεράς εικόνος στις 20:30 . Η ιερά πομπή θα μεταβεί προς το «Στρογγυλό» της παραλίας, με άφιξη περίπου στις 21:00 , όπου θα γίνει δέηση και πανηγυρική ομιλία. Η επιστροφή θα γίνει διά της παραλιακής οδού προς τα αγάλματα και την πλατεία Αγίου Νικολάου, με κατάληξη στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Το βράδυ προγραμματίζεται Ιερά Αγρυπνία (Όρθρος και Θεία Λειτουργία) ώρα 23:00 .

: Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός ώρα και λιτανεία της ιεράς εικόνος στις . Η ιερά πομπή θα μεταβεί προς το «Στρογγυλό» της παραλίας, με άφιξη περίπου στις , όπου θα γίνει δέηση και πανηγυρική ομιλία. Η επιστροφή θα γίνει διά της παραλιακής οδού προς τα αγάλματα και την πλατεία Αγίου Νικολάου, με κατάληξη στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Το βράδυ προγραμματίζεται Ιερά Αγρυπνία (Όρθρος και Θεία Λειτουργία) ώρα . Κυριακή 26 Ιουλίου: Όρθρος ώρα 07:00, Αρχιερατική Χοροστασία ώρα 07:45 και Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο ώρα 08:30.

«Το ιερό εικόνισμα και τα ιερά λείψανα της αγίας Παρασκευής, από 21 Ιουλίου μέχρι και την 1η Αυγούστου 2026 (εκτός από τις 25-26 Ιουλίου) θα ευρίσκονται, προς προσκύνηση, στο Ι. Παρεκκλήσιο του αγίου Φανουρίου»

Η παραμονή των ιερών κειμηλίων στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου δίπλα στον υπό αναστήλωση ναό προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα προσκυνήματος καθ' όλη τη διάρκεια της εποχής, εκτός των ημερών της κεντρικής πανηγύρεως.

Παρουσία αρχιερέων και τοπικές επιπτώσεις

Στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βελγίου κ. Αθηναγόρας, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου κ. Ιωάννης και ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. Η παρουσία τους αναβαθμίζει την πανήγυρη και αναμένεται να προσελκύσει αυξημένο αριθμό πιστών από την Εύβοια και όμορες περιοχές.

Για την τοπική κοινότητα αυτό σημαίνει αυξημένη κίνηση γύρω από το κέντρο της πόλης, πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της λιτανείας (διαδρομές Αντωνίου, Αβάντων, Συγγρού και Ελευθερίου Βενιζέλου) και αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης επισκεπτών. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές και η Ιερά Μητρόπολη αναμένεται να εκδώσουν σχετικές οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Ημερομηνία Ώρα Εκδήλωση 25/7/2026 19:00 Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός 25/7/2026 20:30 Λιτανεία της ιεράς εικόνος 25/7/2026 21:00 Δέηση και πανηγυρική ομιλία στο Στρογγυλό 25/7/2026 23:00 Ιερά Αγρυπνία 26/7/2026 07:00 Όρθρος 26/7/2026 07:45 Αρχιερατική Χοροστασία 26/7/2026 08:30 Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο

Οι κάτοικοι της Χαλκίδας καλούνται να λάβουν υπόψη τυχόν προσωρινές ρυθμίσεις και να σεβαστούν τις ιεροτελεστίες και τον χώρο γύρω από τα θρησκευτικά μνημεία. Η μεταφορά της πανήγυρης στον Άγιο Δημήτριο και η παρουσία πολυάριθμων ιεραρχών καθιστούν τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής ένα από τα κορυφαία τοπικά γεγονότα του καλοκαιριού.