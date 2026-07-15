Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Βόρεια Εύβοια: πρόγραμμα σε ΚΥ Ιστιαίας, Ωρεούς και έργα οδικών υποδομών

Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει την Τετάρτη στη Βόρεια Εύβοια για επιθεώρηση υγειονομικής δομής, συνάντηση με κατοίκους και εγκαινίαση κρίσιμου οδικού τμήματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επίσκεψη σε εργοτάξιο του περιφερειακού της Χαλκίδας.

Πρόγραμμα επίσκεψης και τοπικές επιπτώσεις

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί περιοχές της Βόρειας Εύβοιας με σκοπό την επιθεώρηση λειτουργικών δομών και την παρουσία σε έργα οδικών υποδομών. Το πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει σειρά επισκέψεων που αφορούν τόσο την υγειονομική εξυπηρέτηση της περιοχής όσο και την πρόοδο σημαντικών οδικών επεμβάσεων.

Ώρα Τοποθεσία / Δραστηριότητα 09:30 Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας 10:00 Συνάντηση με πολίτες στους Ωρεούς 11:00 Εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια 13:30 Επίσκεψη σε εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας

Για τους κατοίκους της περιοχής, η παρουσία της κυβερνητικής ηγεσίας σηματοδοτεί τόσο πολιτικό ενδιαφέρον όσο και έμφαση στην αποπεράτωση έργων που επηρεάζουν την καθημερινότητα: πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, οδική σύνδεση και ασφάλεια μετακινήσεων.

Τι σημαίνουν τα σημεία που θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός

Κέντρο Υγείας Ιστιαίας : Η επίσκεψη επιβεβαιώνει την ανάγκη για αξιολόγηση της λειτουργίας τοπικών δομών υγείας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες μετακινήσεων και πληθυσμιακές διακυμάνσεις κατά την τουριστική περίοδο.

: Η επίσκεψη επιβεβαιώνει την ανάγκη για αξιολόγηση της λειτουργίας τοπικών δομών υγείας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες μετακινήσεων και πληθυσμιακές διακυμάνσεις κατά την τουριστική περίοδο. Ωρεοί : Η συνάντηση με κατοίκους υπογραμμίζει την πρόθεση άμεσης επαφής με πολίτες της Βόρειας Εύβοιας ώστε να ακουστούν τοπικά προβλήματα και αιτήματα.

: Η συνάντηση με κατοίκους υπογραμμίζει την πρόθεση άμεσης επαφής με πολίτες της Βόρειας Εύβοιας ώστε να ακουστούν τοπικά προβλήματα και αιτήματα. Ροβιές-Ήλια : Τα εγκαίνια του τμήματος αυτού σχετίζονται με την αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης στην βόρεια ζώνη του νησιού, στοιχείο κρίσιμο για την τοπική οικονομία και την οδική ασφάλεια.

: Τα εγκαίνια του τμήματος αυτού σχετίζονται με την αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης στην βόρεια ζώνη του νησιού, στοιχείο κρίσιμο για την τοπική οικονομία και την οδική ασφάλεια. Περιφερειακός Χαλκίδας: Η επίσκεψη σε εργοτάξιο δείχνει συνέχεια στην παρακολούθηση μεγάλων οδικών έργων που επηρεάζουν την περιφερειακή διασύνδεση της Εύβοιας με τον στερεοελλαδικό κορμό.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της κατά τόπους εποπτείας αναπτυξιακών και λειτουργικών έργων, μια πρακτική που συχνά χρησιμοποιείται για να ενημερωθεί η κεντρική διοίκηση για την πρόοδο και τα τυχόν εμπόδια στην ολοκλήρωση παρεμβάσεων με άμεσο αντίκτυπο στους δημότες.

Οι τοπικές αρχές και οι φορείς της περιοχής αναμένεται να συνοδεύσουν τις επισκέψεις, ενώ οι πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις στους Ωρεούς καλούνται να ενημερωθούν για τυχόν μέτρα ασφαλείας ή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την ημέρα της επίσκεψης.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει αποκλειστικά τις ανακοινωμένες στάσεις και ώρες. Οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφόρηση από επίσημες πηγές θα σαφηνίσει λεπτομέρειες σχετικά με τους συνοδούς φορείς, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και την επόμενη φάση των έργων.