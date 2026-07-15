Μητσοτάκης στην Εύβοια: δέσμευση για ανάκαμψη και προαναγγελία εκλογών την άνοιξη του 2027

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, υπερθεμάτισε την πρόοδο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και ανακοίνωσε παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια υγεία, ενώ απηύθυνε κάλεσμα ετοιμότητας για τις εκλογές της άνοιξης 2027.

Σύντομη επίσκεψη με πολιτικά και υγειονομικά μηνύματα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες σε σημεία της Βόρειας Εύβοιας και απηύθυνε μηνύματα που αφορούν τόσο την πορεία αποκατάστασης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά όσο και την επόμενη πολιτική περίοδο. Σε συναντήσεις με πολίτες στους Ωρεούς τόνισε ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την περιοχή προχωρούν και προσέθεσε πολιτικό κάλεσμα για το μέλλον.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, σας θέλω ετοιμοπόλεμους, στις επάλξεις»

Στην ίδια επίσκεψη αναφέρθηκε στην πρόοδο που, κατά την κυβέρνηση, έχει επιτευχθεί στη Βόρεια Εύβοια: βελτίωση του τουρισμού, μείωση της ανεργίας και αύξηση εισοδημάτων. Παράλληλα επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δείχνει έργα και όχι μόνο λόγια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς παρουσίας δίπλα στις τοπικές κοινωνίες.

Σημαντική ήταν και η ανακοίνωση για την πρωτοβάθμια υγεία στην περιοχή: όπως είπε ο πρωθυπουργός, στην Ιστιαία θα λειτουργήσει η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μια ενέργεια που αφορά άμεσα ασθενείς και οικογένειες της περιοχής και ενισχύει την πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες εκτός νοσοκομειακού πλαισίου.

Αποκατάσταση μετά τη φωτιά : Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων την επιστροφή δραστηριοτήτων και δουλειών.

: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων την επιστροφή δραστηριοτήτων και δουλειών. Υγεία : Ανακοίνωση για μονάδα τεχνητού νεφρού στην πρωτοβάθμια φροντίδα της Ιστιαίας.

: Ανακοίνωση για μονάδα τεχνητού νεφρού στην πρωτοβάθμια φροντίδα της Ιστιαίας. Πολιτικό μήνυμα: Προετοιμασία και στήριξη προς την κυβερνητική προσπάθεια ενόψει 2027.

Για τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας οι δηλώσεις αυτές έχουν πρακτική σημασία: η λειτουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην πρωτοβάθμια δομή περιοχής σημαίνει λιγότερες μετακινήσεις σε νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων, μικρότερο κόστος για τα νοικοκυριά και ταχύτερη ιατρική ανταπόκριση. Η αναφορά στην οικονομική ανάκαμψη συνδέεται με την ανάγκη σταθερών θέσεων εργασίας και τουριστικής δραστηριότητας που να στηρίζεται σε υποδομές και όχι σε εποχικότητα.

Τοποθεσία Ανακοίνωση / Ενέργεια Ιστιαία Πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ωρεοί Συνάντηση με πολίτες και πολιτικό μήνυμα για εκλογές

Οι τοπικές αρχές και οι φορείς αναμένεται να παρακολουθήσουν την υλοποίηση των εξαγγελιών και να ζητήσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και πόρους. Τα έργα αποκατάστασης και οι παρεμβάσεις στην υγεία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα των κατοίκων τους επόμενους μήνες.

Η επίσκεψη σημειώνεται σε μια περίοδο που η συζήτηση για την περιφερειακή ανασυγκρότηση και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, ειδικά σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές τα προηγούμενα χρόνια. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί πλέον τις δεσμεύσεις για να διαπιστώσει την εφαρμογή τους στον πραγματικό χώρο και χρόνο.

Σημείωση για τους κατοίκους: όσοι έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την πρωτοβάθμια μονάδα αιμοκάθαρσης μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας και τις διαδικασίες παραπομπής.

Λεωνίδας Χαλκιάδης, Ανταποκριτής στην Εύβοια — Show Time CY