Καλοκαιρινό φεστιβάλ με θεματική «Μεταμορφώσεις» ζωντανεύει την Κύμη

Το φεστιβάλ «Της Τέχνης τα Ιάματα» μετατρέπει την Κύμη σε ανοιχτό χώρο πολιτισμού με παράσταση, ημερίδα και συναυλία στις <strong>18–20 Ιουλίου</strong>, και σειρά επόμενων εκδηλώσεων που στοχεύουν στη σύνδεση με την τοπική παράδοση.

Φεστιβάλ και θεματική

Στην Κύμη ξεκινάει αυτό το καλοκαίρι σειρά πολιτιστικών δράσεων υπό την ομπρέλα του φεστιβάλ «Της Τέχνης τα Ιάματα». Η φετινή θεματική έχει τίτλο «Μεταμορφώσεις» και αντλεί έμπνευση από το έργο του Οβιδίου για τις αλλαγές που διαμορφώνουν τις ζωές και τις κοινότητες. Η διοργάνωση στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού, δημόσιου χώρου τέχνης όπου η μουσική, το θέατρο, οι ημερίδες και τα εργαστήρια συνυπάρχουν και απευθύνονται τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.

Κύρια τριήμερη εκδήλωση 18–20 Ιουλίου

Το κεντρικό τριήμερο περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές προτάσεις που απλώνονται σε θεατρική, ιστορική και μουσική δράση. Συγκεκριμένα:

Σάββατο 18 Ιουλίου : η θεατρική μεταφορά του βιβλίου του Σταύρου Ζουμπουλάκη με τίτλο «Η Αδερφή μου», σε σκηνοθεσία Περικλή Μουστάκη.

: η θεατρική μεταφορά του βιβλίου του Σταύρου Ζουμπουλάκη με τίτλο «Η Αδερφή μου», σε σκηνοθεσία Περικλή Μουστάκη. Κυριακή 19 Ιουλίου : ημερίδα αφιερωμένη στη Μάχη Μαυρογένη–Παπανικολάου , που ολοκληρώνεται με θεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές και τεκμήρια.

: ημερίδα αφιερωμένη στη , που ολοκληρώνεται με θεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές και τεκμήρια. Δευτέρα 20 Ιουλίου: μουσική βραδιά με την ερμηνεύτρια Κορίνα Λεγάκη, από τις αναγνωρισμένες φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.

Ημερομηνία Δράση Σημείωση 18/7 Θεατρική παράσταση «Η Αδερφή μου» Σκηνοθεσία Περικλή Μουστάκη 19/7 Ημερίδα για τη Μάχη Μαυρογένη–Παπανικολάου & θεατρική παράσταση Βασισμένη σε επιστολές/τεκμήρια 20/7 Συναυλία με Κορίνα Λεγάκη Μουσική βραδιά

Συνέχεια του προγράμματος και τοπικό στοιχείο

Μετά την κεντρική τριήμερη περίοδο, το φεστιβάλ συνεχίζει με επιπλέον εκδηλώσεις που συνδέονται στενά με την τοπική μουσική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία. Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται εργαστήρια για το κουμιώτικο τραγούδι με την Καίτη Κουλλιά και τον Νίκο Σκαφίδα, που θα κορυφωθούν στο παραδοσιακό πανηγύρι «Με Βιολιά και Αλμύρα» — μια εκδήλωση με άμεσο ενδιαφέρον για την κοινότητα και τους πολιτιστικούς φορείς της Κύμης.

«Η θεματική ‘Μεταμορφώσεις’ εξερευνά τις αλλαγές που διαμορφώνουν τη ζωή μας.»

Επιπλέον, στο πρόγραμμα αναφέρονται εμφανίσεις και εργαστήρια με την Λένα Πλάτωνος, τους Alcedo Folk Band, το σύνολο Urca de Lima και το πρωτότυπο εργαστήριο VOX & SONIS, το οποίο απευθύνεται ακόμη και σε όσους θεωρούν πως «δεν είναι μουσικοί».

Αντίκτυπος για την Κύμη

Για την τοπική κοινωνία, το φεστιβάλ σηματοδοτεί αύξηση πολιτιστικών επιλογών μέσα στο καλοκαίρι και ευκαιρίες συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια. Οι εκδηλώσεις μπορούν να ενισχύσουν την επισκεψιμότητα και να υποστηρίξουν μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης στην Κύμη. Παράλληλα, οι δράσεις με τοπικό περιεχόμενο —όπως το εργαστήριο κουμιώτικου τραγουδιού και το πανηγύρι— αναζωογονούν την πολιτιστική μνήμη και προάγουν την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων.

Το πλήρες πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες για τις ώρες και τους χώρους βρίσκονται στην επίσημη σελίδα του φεστιβάλ: technis-iamata.org. Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι και συλλογικοί φορείς της Κύμης μπορούν να ενημερωθούν εκεί για συμμετοχές στα εργαστήρια και για την οργάνωση παράλληλων δράσεων.