Επίσκεψη Πρωθυπουργού στην Ιστιαία: πρόγραμμα και τοπικές επιπτώσεις

Ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται την Ιστιαία την Τετάρτη 15 Ιουλίου με στάση στο Κέντρο Υγείας, ανοιχτή συνάντηση στους Ωρεούς και εγκαινίαση οδικού έργου στις Ροβιές.

Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσκεψη στη Βόρεια Εύβοια με στάσεις που αφορούν απευθείας υπηρεσίες της τοπικής κοινωνίας. Το πρόγραμμα, όπως ανακοινώθηκε, ξεκινά στην Ιστιαία και συνεχίζει σε γειτονικές περιοχές με στόχο την ενημέρωση για την κατάσταση των υποδομών και την άμεση επαφή με κατοίκους.

Οι στάσεις περιλαμβάνουν επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, ανοιχτή συνάντηση με πολίτες στους Ωρεούς, και την τελετή στα εγκαίνια τμήματος του δρόμου Ροβιές-Ήλια. Η ημέρα ολοκληρώνεται με ενημέρωση στο εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας.

Πρόγραμμα επισκέψεων

Ώρα Τοποθεσία Σκοπός 09:30 Κέντρο Υγείας Ιστιαίας Επίσκεψη σε δομή υγείας 10:00 Ωρεοί Ανοιχτή συνάντηση με πολίτες 11:00 Ροβιές-Ήλια Εγκαίνια οδικού έργου 13:30 Εργοτάξιο περιφερειακού Χαλκίδας Ενημέρωση για την πορεία εργασιών

Για τους κατοίκους της Ιστιαίας η επίσκεψη έχει πρακτικές διαστάσεις: η παρουσία στην πρωινή βάρδια του τοπικού Κέντρου Υγείας σηματοδοτεί ενδιαφέρον για λειτουργικά θέματα στη δημόσια υγεία, ενώ τα οδικά έργα που θα εγκαινιαστούν και επιθεωρηθούν επηρεάζουν την καθημερινή μετακίνηση και τη διασύνδεση με γειτονικές κοινότητες.

Τι περιμένουν οι ντόπιοι

Επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των εργασιών στον περιφερειακό και τον νέο δρόμο Ροβιές-Ήλια.

Δείγματα βελτίωσης στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας.

Άμεση επαφή με τον Πρωθυπουργό για τοπικά αιτήματα κατά την ανοικτή συνάντηση στους Ωρεούς.

Η παρουσία υψηλού κυβερνητικού στελέχους λειτουργεί και ως ευκαιρία για να τεθούν δημόσια ζητήματα της περιοχής και να ληφθούν δεσμεύσεις επί τόπου. Αν και οι ανακοινώσεις που συνοδεύουν τέτοιου είδους επισκέψεις συχνά είναι γενικές, για τους κατοίκους της Ιστιαίας μετρά η επαλήθευση της προόδου στα συγκεκριμένα έργα.

«Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Βόρεια Εύβοια με ένα πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων που περιλαμβάνει υποδομές υγείας, συναντήσεις με πολίτες και έργα οδοποιίας.»

Η τοπική διοίκηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν αναλυτικά την πορεία των έργων και τυχόν επόμενες φάσεις. Για την κοινωνία της Ιστιαίας αυτό σημαίνει πρόσβαση σε απτά αποτελέσματα, ειδικά σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια και τις υπηρεσίες υγείας.

Καθώς θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες μετά τις επισκέψεις, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθήσουν τις επίσημες ενημερώσεις για να γνωρίζουν τυχόν δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα που θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητά τους.