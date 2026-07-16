Αλιβέρι: Αφιέρωμα στον ζωγράφο και αγιογράφο Ιωάννη Μητράκα

Το Τμήμα Αλιβερίου της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών διοργανώνει το Σάββατο 18 Ιουλίου εκδήλωση-αφιέρωμα στη μνήμη και το έργο του Ιωάννη Μητράκα, που έζησε και δημιούργησε για 25 χρόνια στην πόλη.

Αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που σημάδεψε το τοπικό τοπίο

Το Τμήμα Αλιβερίου της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών διοργανώνει εκδήλωση-αφιέρωμα στη μνήμη και το έργο του ζωγράφου και Άρχοντα Αγιογράφου Ιωάννη Μητράκα, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 20:00 στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην καταγραφή και ανάδειξη μιας σημαντικής τοπικής δημιουργικής παρουσίας.

Ο Ιωάννης Μητράκας διέμενε και εργάστηκε στο Αλιβέρι επί 25 χρόνια, αντλώντας έμπνευση από το περιβάλλον και τους ανθρώπους της περιοχής. Μεταξύ των πιο γνωστών του συνόλων έργων είναι η σειρά που αναφέρεται ως «Λιγνιτωρύχοι», η οποία είχε τοπική αναφορά και κοινωνικό αποτύπωμα.

«Ο Ιωάννης Μητράκας έζησε και εργάστηκε στο Αλιβέρι επί 25 χρόνια, αντλώντας έμπνευση από την περιοχή και τους ανθρώπους της»

Κατά την εκδήλωση, η αντιπρόεδρος της Πινακοθήκης Μετανεοβυζαντινών Εικαστικών Τεχνών Αλεξανδρούπολης, Βασιλική Παντελίδου, θα αναπτύξει την πορεία ζωής και το καλλιτεχνικό έργο του Μητράκα. Παράλληλα θα παρουσιαστούν αντιπροσωπευτικά έργα του, καθώς και το βιβλίο «Στις Συγχορδίες του Χρόνου» από εκδοτικό οίκο, ενώ θα προβληθεί και σχετικό ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ιωάννου.

Σκοπός: Τιμή στη μνήμη και ανάδειξη του έργου.

Ομιλήτρια: Βασιλική Παντελίδου, Πινακοθήκη Αλεξανδρούπολης.

Παρουσίαση: έργα, βιβλίο, ντοκιμαντέρ.

Για τους κατοίκους του Αλιβερίου η εκδήλωση λειτουργεί τόσο ως συλλογική μνήμη όσο και ως δημόσιος χώρος επαφής με τοπική εικαστική παραγωγή. Η προβολή της σειράς «Λιγνιτωρύχοι» επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα τοπικής ταυτότητας και της σχέσης τέχνης--κοινωνίας, σε μια πόλη που έχει δεχθεί διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές επιδράσεις ανά δεκαετίες.

Η επιλογή του προαυλίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου ως τόπου διεξαγωγής ενισχύει την προσβασιμότητα και τη σύνδεση της εκδήλωσης με την καθημερινότητα της κοινότητας. Η διοργάνωση αναδεικνύει επίσης τη συνεργασία τοπικών φορέων για την πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη.

Στοιχείο Πληροφορία Διοργάνωση Τμήμα Αλιβερίου της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών Ημερομηνία Σάββατο 18 Ιουλίου Ώρα 20:00 Τόπος Προαύλιο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου Κύριες παρουσίες Βασιλική Παντελίδου, Σταύρος Ιωάννου (ντοκιμαντέρ)

Η εκδήλωση προσφέρει ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν ή να θυμηθούν το έργο ενός δημιουργού που συνδέθηκε με την πόλη. Προσεχείς τοπικές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την αρχειακή καταγραφή και την έκθεση έργων για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις στον δημόσιο χώρο.