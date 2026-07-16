Μητσοτάκης στα εγκαίνια Ροβιές-Ήλια: Ταμείο Ανάκαμψης και έργα για τη Βόρεια Εύβοια

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το νέο οδικό τμήμα Ροβιές-Ήλια ως μέρος ευρύτερου σχεδίου ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιπλέον παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Εγκαίνια και στρατηγική χρηματοδότησης

Στη Βόρεια Εύβοια, τα εγκαίνια του τμήματος Ροβιές-Ήλια χρησιμοποιήθηκαν σήμερα ως η ευκαιρία για να τεθεί στο επίκεντρο η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης στην ανασυγκρότηση της περιοχής. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ως «ψηφίδα» ενός ευρύτερου πλαισίου υποδομών και αποκατάστασης που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της καθημερινότητας των κατοίκων μετά τις καταστροφές που υπέστη η περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συγκεκριμένο τμήμα χρηματοδοτείται με ποσό 17 εκατ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπάρχουν εγκεκριμένες ή προγραμματισμένες παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 60 εκατ. € για έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας και για δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Θεσμική συνεργασία και πολιτικό πλαίσιο

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της κεντρικής κυβέρνησης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τον υπουργό Υποδομών και τον περιφερειάρχη να υπογραμμίζουν τη συνεργασία για την υλοποίηση των έργων. Η στρατηγική που προβάλλεται συνδέει τα απτά έργα με τον δημόσιο διάλογο για τη διαφάνεια και την κατεύθυνση των πόρων.

«πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης»

Η κυβερνητική παρουσίαση επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα δείχνοντας τη μεταφορά πόρων σε έργα που επηρεάζουν άμεσα την πρόσβαση, την ασφάλεια και τις παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικές συνέπειες

Για τους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας, η λειτουργία του νέου δρόμου αναμένεται να μειώσει χρόνους μετακίνησης και να βελτιώσει τη σύνδεση μεταξύ οικισμών. Επιπλέον, οι προβλεπόμενες αντιπλημμυρικές και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην μείωση της έκθεσης σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και στην προστασία της γεωργικής γης και των υποδομών.

Κυκλοφοριακή αναβάθμιση : βελτιωμένη πρόσβαση Ροβιές-Ήλια.

: βελτιωμένη πρόσβαση Ροβιές-Ήλια. Προστασία περιβάλλοντος : παρεμβάσεις για αντιδιάβρωση και αποκατάσταση.

: παρεμβάσεις για αντιδιάβρωση και αποκατάσταση. Οικονομική στήριξη: πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για υποδομές και έργα ασφάλειας.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Η παρουσίαση του έργου συνοδεύτηκε από αναφορές σε συνέχιση παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί μετά τις πυρκαγιές του 2021 και την κακοκαιρία «Daniel». Η συνεργασία κράτους και Περιφέρειας περιλαμβάνει τόσο έργα οδοποιίας όσο και έργα περιβαλλοντικής προστασίας, τα οποία, όπως αναφέρεται, θα συνεχίσουν να εντάσσονται και να χρηματοδοτούνται μέσα από το ίδιο χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Στοιχείο Αναφορά Χρηματοδότηση για Ροβιές-Ήλια 17 εκατ. € Αντιπλημμυρικά/αντιδιαβρωτικά έργα Άνω των 60 εκατ. €

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσδοκία για βελτίωση των υποδομών αλλά και με απαισιοδοξία σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και τη διαφάνεια στην υλοποίηση. Η αντιπλημμυρική προστασία και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν κρίσιμα σημεία για τη μακροχρόνια ασφάλεια των κατοίκων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Εύβοια.

Η συνέχεια των έργων και η απορρόφηση των κονδυλίων θα κριθούν από την πράξη: χρονοδιαγράμματα, δημοπρατήσεις και ανάδοχοι αποτελούν τα επόμενα στοιχεία που θα επηρεάσουν άμεσα την επιτάχυνση ή την καθυστέρηση των παρεμβάσεων στην περιοχή.

Για τους κατοίκους της περιοχής, σημαντικό ρόλο θα έχουν επίσης οι τοπικές υπηρεσίες και οι φορείς που θα διασφαλίσουν την παρακολούθηση και την ποιότητα των έργων, ώστε τα κονδύλια να αποδώσουν σε πραγματικές βελτιώσεις της καθημερινότητας.