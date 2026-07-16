Σε προχωρημένο στάδιο η Παράκαμψη Χαλκίδας: έργα, σήραγγα και χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Αυτοψία στο εργοτάξιο της Παράκαμψης Χαλκίδας πραγματοποίησε ο υπουργός Υποδομών. Το έργο, μήκους περίπου 27 χλμ., περιλαμβάνει Παράκαμψη Χαλκίδας, Παράκαμψη Ψαχνών και σήραγγα Βαθροβουνίου και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021–2027.

Αυτοψία και πρόοδος στο εργοτάξιο

Αυτοψία στο εργοτάξιο κατασκευής της Παράκαμψης Χαλκίδας πραγματοποίησε την Τετάρτη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Εύβοια. Το αντικείμενο του έργου αφορά τη μελέτη και κατασκευή ενός ενιαίου οδικού άξονα που περιλαμβάνει την Παράκαμψη Χαλκίδας, την Παράκαμψη Ψαχνών και την αρτηρία σύνδεσης Βόρειας – Νότιας Εύβοιας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας, το συνολικό μήκος των τμημάτων ανέρχεται σε περίπου 27 χιλιόμετρα μαζί με τα συνοδά έργα. Οι εργασίες που εκτελούνται αυτήν την περίοδο επικεντρώνονται κυρίως σε χωματουργικά και τεχνικά έργα, καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή της σήραγγας Βαθροβουνίου, η οποία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη βελτίωση της διελεύσεως.

«Με την ολοκλήρωση των έργων θα αποδοθεί στην κυκλοφορία ένας ενιαίος οδικός άξονας με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ο οποίος θα επιτρέπει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Εύβοιας να καλύπτουν με μεγαλύτερη άνεση και ταχύτητα τις συγκεκριμένες διαδρομές», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Στα εγκαίνια του τμήματος Ροβιές – Ήλια στη Βόρεια Εύβοια ο υπουργός τόνισε επίσης τη σημασία των έργων για την αναβάθμιση των μετακινήσεων και της ασφάλειας των πολιτών, επισημαίνοντας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.

Αντικείμενο: Παράκαμψη Χαλκίδας, Παράκαμψη Ψαχνών, αρτηρία Βόρειας–Νότιας Εύβοιας

Συνολικό μήκος: περίπου 27 χλμ.

Κύρια τεχνικά: χωματουργικά, τεχνικά έργα, σήραγγα Βαθροβουνίου

Χρηματοδότηση: συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2021–2027 και το Ταμείο Συνοχής

Στην αυτοψία παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι βουλευτές Εύβοιας Αθανάσιος Ζεμπίλης, Σίμος Κεδίκογλου και Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον των τοπικών και κεντρικών αρχών για την επιτάχυνση του έργου.

Παράμετρος Περιγραφή Μήκος ≈ 27 χλμ. Κύρια έργα Παράκαμψη Χαλκίδας, Παράκαμψη Ψαχνών, σήραγγα Βαθροβουνίου Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2021–2027, Ταμείο Συνοχής (συγχρηματοδότηση)

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά

Για τους κατοίκους της Χαλκίδας και της ευρύτερης περιοχής, το έργο αναμένεται να μειώσει την κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο αστικό ιστό και να συντομεύσει τις διαδρομές προς τη Βόρεια Εύβοια και την Αθήνα. Η κατασκευή της σήραγγας Βαθροβουνίου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ασφάλεια και τη συνεχή ροή των οχημάτων. Η συγχρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ σημαίνει ότι η πρόοδος του έργου και η απορρόφηση πόρων παρακολουθούνται στενά σε κεντρικό επίπεδο.

Η επίβλεψη από τον Υπουργό και την ηγεσία των υποδομών, καθώς και η παρουσία τοπικών πολιτικών, υπογραμμίζουν τη βούληση για συνέχιση και ταχεία ολοκλήρωση, στοιχείο σημαντικό για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κατοίκους που εξαρτώνται από τις μετακινήσεις.