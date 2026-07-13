Αλιβέρι: Επετειακές εκδηλώσεις για τα 160 χρόνια του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Οι εκδηλώσεις «Αγιωργήτικα 2026» στο Αλιβέρι τίμησαν τα 160 χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, με διοργάνωση του Πνευματικού Κέντρου και την παρουσία της βουλεύτριας Εύβοιας.

Εορτασμός και δημόσια παρουσία στην τοπική εκκλησιαστική παράδοση

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αγιωργήτικα 2026» που πραγματοποιήθηκαν στο Αλιβέρι, τιμήθηκε η συμπλήρωση 160 χρόνων από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου. Η επετειακή πρωτοβουλία οργανώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο Αλιβερίου «Ο Άγιος Γεώργιος» και ανέδειξε την ιστορική και πνευματική διάσταση του ναού για την τοπική κοινότητα.

Στις εκδηλώσεις παρέστη η Βουλευτής Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, γεγονός που έδωσε δημόσιο χαρακτήρα στην τοπική σύναξη και τόνισε την προβολή της επετείου πέρα από το στενό θρησκευτικό πλαίσιο. Καθοριστική ήταν, σύμφωνα με τον διοργανωτή, η συμβολή του π. Νικόδημου Τσιμόγιαννη στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας.

Εκδήλωση: «Αγιωργήτικα 2026»

Αφορμή: 160 χρόνια από τα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

Διοργανωτής: Πνευματικό Κέντρο Αλιβερίου «Ο Άγιος Γεώργιος»

Παρουσία: Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη

«Η πίστη, η παράδοση και ο πολιτισμός αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τον τόπο μας. Η διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης και η μεταλαμπάδευση των αξιών μας στις νεότερες γενιές είναι ευθύνη όλων μας και θεμέλιο για το μέλλον.»

Η δήλωση της κ. Καραμπατσώλη, που περιέχεται στο δελτίο των διοργανωτών, υπογραμμίζει τον σύνδεσμο μεταξύ μνήμης, παράδοσης και εκπαιδευτικού ρόλου της τοπικής κοινότητας. Το μήνυμα απευθύνεται τόσο στους πιστούς όσο και σε όσους συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή του Αλιβερίου, υπενθυμίζοντας το ρόλο των τοπικών φορέων στη διατήρηση της κληρονομιάς.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Η πραγματοποίηση επετειακών εκδηλώσεων με δημόσια παρουσία πολιτικών προσώπων καταγράφεται ως στοιχείο που ενισχύει την προβολή των τοπικών θεσμών. Για το Αλιβέρι, η ανάδειξη της ιστορίας του Ιερού Ναού και η διοργάνωση μέσω του Πνευματικού Κέντρου συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της πολιτιστικής ζωής και στη διατήρηση της συνέχειας παράδοσης-εκπαίδευσης για τις νεότερες γενιές.

Στοιχείο Περιγραφή Επέτειος 160 χρόνια από τα εγκαίνια Διοργάνωση Πνευματικό Κέντρο Αλιβερίου «Ο Άγιος Γεώργιος» Σημαντική παρουσία Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη

Η εκδήλωση καταγράφηκε ως επετειακή και όχι ως πολιτική συγκέντρωση· το κεντρικό βάρος δόθηκε στην ανάδειξη της πίστης, της ιστορίας και της πνευματικής κληρονομιάς. Για τους κατοίκους του Αλιβερίου, τέτοιες πρωτοβουλίες λειτουργούν ως ευκαιρία επαφής με την τοπική ιστορία και ως κίνητρο για τη συζήτηση γύρω από τη διαφύλαξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τυχόν μελλοντικές πρωτοβουλίες του Πνευματικού Κέντρου θα καθορίσουν την συνέχεια της ανάδειξης της τοπικής παράδοσης και τον ρόλο του ναού στην κοινωνική ζωή του Αλιβερίου.