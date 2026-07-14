Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λάτα — επιφυλακή και μέτρα στο Αλιβέρι

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Λάτα οριοθετήθηκε μετά από εκτεταμένες επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες, αλλά διατηρείται αυξημένη επιφυλακή.

Πυρκαγιά στη Λάτα: ελεγχόμενη κατάσβεση και τοπική επιφυλακή

Χωρίς ενεργό μέτωπο έχει πλέον καταγραφεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης στην αγροτοδασική έκταση της περιοχής Λάτα, στη Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Μετά από πολύωρη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το συμβάν χαρακτηρίζεται οριοθετημένο, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επισημαίνεται ότι κατά την επιχείρηση το 112 απέστειλε ενημερωτικά μηνύματα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και κάλεσε προληπτικά όσους βρίσκονταν στην περιοχή Προφήτης Ηλίας να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι.

«Η προληπτική απομάκρυνση δεν αφορούσε οργανωμένο οικισμό, αλλά περιοχή με λίγες κατοικίες, καθώς η φωτιά είχε πλησιάσει σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από μια ξυλουργική επιχείρηση και δύο σπίτια.»

Κατά τις πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης οι υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Η χρήση drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος έδωσε συνεχή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στον συντονισμό των ενεργειών.

Αριθμός προσωπικού : 65 πυροσβέστες (με ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης).

: 65 πυροσβέστες (με ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης). Επίγεια μέσα : 18 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ.

: 18 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ. Εναέρια μέσα: αεροσκάφη και ελικόπτερα, με ένα ελικόπτερο σε ρόλο συντονισμού.

Μέσο Πληροφορία Πυροσβέστες 65 (αρχικό πλήρωμα, με μεταγενέστερες ενισχύσεις) Πυροσβεστικά οχήματα 18 Πεζοπόρα τμήματα 2 ομάδες της 20ής ΕΜΟΔΕ Εναέρια μέσα Αεροσκάφη και ελικόπτερα (ένα συντονίζει)

Ο αναπληρωτής αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νίκος Μαστροκώστας επεσήμανε ότι δεν υπήρξε απειλή για κατοίκους ή οικίες και ότι η απομάκρυνση ήταν προληπτικού χαρακτήρα για περιορισμένο τμήμα με διάσπαρτες οικίες. Παρά την οριοθέτηση, οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των αναζωπυρώσεων που σημειώνονταν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, οι τοπικές αρχές συστήνουν προσοχή σε όσους κινούνται στην περιοχή και την άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής σε περίπτωση νέας εστίας.

Για τους κατοίκους του Αλιβερίου η κύρια συνέπεια ήταν τα προληπτικά μηνύματα απομάκρυνσης και η αυξημένη κινητοποίηση μηχανημάτων και προσωπικού. Η εμπλοκή του Δήμου με υδροφόρες και η χρησιμοποίηση drone υπογραμμίζουν την επιχειρησιακή απόκριση, ενώ η συνέχεια της επιφυλακής παραμένει κρίσιμη για την αποτροπή επανεμφάνισης ενεργού μετώπου.

Οι κάτοικοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις από την Πυροσβεστική και το 112 και να τηρούν τις οδηγίες των αρχών, ιδίως αν βρίσκονται σε περιοχές με διάσπαρτες κατοικίες κοντά σε δασικά σημεία.