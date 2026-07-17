Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Εύβοια — αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για αύριο κατηγορία κινδύνου 4 για την Π.Ε. Εύβοιας. Ενισχυμένες περιπολίες, μερική επιφυλακή προσωπικού και προληπτικά μέτρα για την προστασία κατοίκων και δασικών εκτάσεων.

Ανακοίνωση και άμεσα μέτρα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενέταξε την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στην κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλός) για εμφάνιση δασικών πυρκαγιών την επόμενη ημέρα. Η εξέλιξη αυτή ενεργοποιεί μέτρα επιχειρησιακής ετοιμότητας και συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε ενδεχόμενα συμβάντα.

Στο πλαίσιο των μέτρων έχει τεθεί σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αύξηση των περιπολιών εναέριας επιτήρησης και συχνότερους ελέγχους από επίγειες δυνάμεις.

Τι γίνεται στην περιοχή μας

Για την Εύβοια, η ενίσχυση της επιτήρησης και η μερική επιφυλακή προσωπικού σημαίνουν ότι θα υπάρχουν περισσότερες περιπολίες τόσο από πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και από συνεργαζόμενες υπηρεσίες (αστυνομία, στρατός). Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν λάβει οδηγίες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και οι τοπικές αρχές ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και των δεικτών επικινδυνότητας.

Προτάσεις για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Αποφύγετε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά (κάψιμο υπολειμμάτων, χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές).

Μην αφήνετε γυάλινα ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα εκτεθειμένα σε ηλιασμό σε δασικές περιοχές.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε καπνό ή φωτιά, ειδοποιήστε αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία.

Ακολουθείτε τις οδηγίες των τοπικών αρχών και μην επιστρέφετε σε περιοχές όπου έχει δοθεί εντολή εκκένωσης.

«Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια»

Η παραπάνω έκκληση απευθύνεται προς όλους τους πολίτες και προέρχεται από την Πυροσβεστική, που επισημαίνει συγκεκριμένες συμπεριφορές-κινδύνους (όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και η χρήση δισκοπρίονων) που πρέπει να αποφευχθούν με κάθε τρόπο αυτές τις ημέρες.

Περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο — γρήγορη επισκόπηση

Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Στερεά Ελλάδα Εύβοια Αττική --- Κρήτη --- Βόρειο Αιγαίο Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία Πελοπόννησος Κορινθία

Οι πολίτες της Εύβοιας πρέπει να θεωρούν πιθανή την ταχεία μεταβολή της κατάστασης, ειδικά σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και δυνατούς ανέμους. Οι τοπικοί δήμοι και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν λάβει εντολές επιτήρησης και συντονισμού, ενώ οι δυνάμεις του Π.Σ. βρίσκονται σε αυξημένη κινητικότητα.

Για την ενημέρωση των κατοίκων, παραμείνετε συντονισμένοι στα επίσημα κανάλια της Πυροσβεστικής και των δήμων για τυχόν εντολές εκκένωσης ή αλλαγές στο επίπεδο επιφυλακής. Η προσοχή και η συνεργασία των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος και οι συνέπειες πιθανών πυρκαγιών.

Οι τοπικές αρχές συστήνουν ψυχραιμία αλλά και άμεση τήρηση των μέτρων πρόληψης. Η πρόληψη σήμερα μπορεί να αποτρέψει καταστροφές αύριο.