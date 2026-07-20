Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μηλάκι Εύβοιας — μεγάλη κινητοποίηση και προειδοποιήσεις 112

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μηλάκι του δήμου Κύμης-Αλιβερίου, ενώ είχαν εκδοθεί προληπτικά μηνύματα και έγιναν ρυθμίσεις κυκλοφορίας κοντά στα Σελίνια.

Έλεγχος της φωτιάς και επιφυλακή στην περιοχή

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στη θέση Μηλάκι, στον δήμο Κύμης-Αλιβερίου, τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές αρχές, σύμφωνα με τις σχετικές ενημερώσεις. Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθήθηκε συνεχώς και οι αρχές διατήρησαν υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω του κινδύνου στην περιοχή.

Λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας πυρκαγιάς σε γειτονική νησιωτική περιοχή, στη Σαλαμίνα, εκδόθηκαν προειδοποιήσεις και έγιναν προληπτικές ενέργειες για την προστασία κατοίκων και υποδομών.

Μέσα, δυνάμεις και μέτρα προστασίας

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν τόσο εναέριες όσο και επίγειες δυνάμεις. Σημειώθηκαν αναφορές για:

αεροπορικά μέσα (οκτώ αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο σε μία εκδοχή της ενημέρωσης),

(οκτώ αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο σε μία εκδοχή της ενημέρωσης), ομάδες πεζοπόρων του Πυροσβεστικού Σώματος και προσωπικό

του Πυροσβεστικού Σώματος και προσωπικό συνεργασία με υδροφόρες ΟΤΑ για την τροφοδοσία και ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Για την προστασία των κατοίκων εστάλη προληπτικό μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονταν στην περιοχή Πανόραμα Α και Β, με οδηγία απομάκρυνσης προς την παραλία Σελίνια. Επίσης, η Αστυνομία εφάρμοσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην τοπική οδοποιία.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παρακολούθηση, διερεύνηση και κίνδυνος

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος παρακολουθούσε την πυρκαγιά σε πραγματικό χρόνο με drone εξοπλισμένα με θερμικές και οπτικές κάμερες, προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν αναζωπυρώσεις και να υποστηρίζεται ο συντονισμός των μέσων.

Ακολούθησε η άφιξη και των αρμόδιων ανακριτικών κλιμακίων για την διερεύνηση των αιτιών. Σύμφωνα με τις αναφορές, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά, ενώ παράλληλα έχει προγραμματιστεί και η αποστολή αντίστοιχου κλιμακίου από την Εύβοια.

Στοιχείο Αναφερθείσες τιμές Πυροσβεστικό προσωπικό 28 ή 100 αναφορές σε διαφορετικές ενημερώσεις Εναέρια μέσα 8 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο (σε μία ενημέρωση) Υδροφόρες Συνεργασία από ΟΤΑ

Σημειώνεται ότι οι αναφορές για αριθμό εμπλεκόμενων δυνάμεων διαφέρουν σε ενημερώσεις που δόθηκαν τις ώρες της επιχείρησης. Η Εύβοια βρισκόταν την ημέρα αυτή σε υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3), στοιχείο που επέβαλε αυξημένη επιφυλακή σε όλες τις υπηρεσίες.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η ουσιαστική πληροφορία είναι η διατήρηση της εγρήγορσης: τυχόν νέα μηνύματα από το 112 ή εντολές από την Αστυνομία πρέπει να ακολουθούνται πιστά. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την επιτήρηση του χώρου μέχρι να θεωρηθεί πλήρως ασφαλής.