70 χρόνια από τον σεισμό του 1956: η Σαντορίνη θυμάται και προετοιμάζεται

Στις 9 Ιουλίου συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον ισχυρό σεισμό του 1956 που συγκλόνισε τη Σαντορίνη και τις Κυκλάδες. Το γεγονός, οι συνέπειές του και τα συμπεράσματα για τη σεισμική ετοιμότητα της περιοχής επανέρχονται στο προσκήνιο.

Επέτειος και ανάμνηση

Στις 9 Ιουλίου συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό του 1956 που έπληξε την ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων. Ο σεισμός, με εκτιμώμενο μέγεθος 7,5–7,6 Ρίχτερ, και ο αμέσως επόμενος δευτερεύων κλονισμός λίγα λεπτά αργότερα, άφησαν πίσω τους ανθρώπινα θύματα, υλικές ζημιές και μεγάλες αλλαγές στο ανάγλυφο της ακτογραμμής.

Το μέγεθος του γεγονότος και οι επιπτώσεις

Το 1956 σημειώθηκε ένα σπάνιο «διπλό» σεισμικό γεγονός: ο κύριος κλονισμός, ακολουθούμενος σε διάστημα περίπου δώδεκα λεπτών από έναν δεύτερο ισχυρό σεισμό. Οι συνέπειες περιελάμβαναν:

τουλάχιστον 53 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες ,

και πάνω από , εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς της Σαντορίνης όπως η Οία, τα Φηρά και το Ημεροβίγλι,

βλάβες σε λιμένες και σκάφη και σημαντικές μεταβολές στην ακτογραμμή λόγω του τσουνάμι.

Ο κύριος σεισμός προκάλεσε το ισχυρότερο τσουνάμι της σύγχρονης εποχής στο Αιγαίο. Σε ορισμένες απότομες ακτές το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε ότι έφτασε ακόμη και τα 20–25 μέτρα.

Γεωλογική ερμηνεία και σημερινά συμπεράσματα

Επιστημονικές μελέτες συσχετίζουν τα γεγονότα με μεγάλα υποθαλάσσια ρήγματα στην περιοχή Αμοργού–Ανύδρου–Κολούμπου και όχι άμεσα με ηφαιστειακή δραστηριότητα της Σαντορίνης. Τα νεότερα συμπεράσματα υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δύο σεισμούς με διαφορετικό μηχανισμό γένεσης, κάτι που έχει σημασία για την εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου στις Κυκλάδες.

«το μέλλον μπορεί να μοιάζει με το παρελθόν»

Τι σημαίνει για τη Σαντορίνη σήμερα

Η Σαντορίνη έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες: η αυξημένη δόμηση και ο μαζικός τουρισμός αυξάνουν την πιθανή έκθεση κατοίκων και επισκεπτών στον σεισμικό κίνδυνο. Η τοπική κοινωνία, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να διατηρούν υψηλά επίπεδα ετοιμότητας.

Θέμα Σημεία προς δράση Δομές και δόμηση Έλεγχος αντοχής κτιρίων, ενίσχυση κτιρίων ευπαθών περιοχών Σχέδια έκτακτης ανάγκης Ενημέρωση κατοίκων και τουριστών, σημεία συγκέντρωσης, διαδρομές διαφυγής Παρακολούθηση ακτογραμμής Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, χαρτογράφηση κινδύνων

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης δεν είναι μόνο τελετή: λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης για συνεχή επαγρύπνηση και υποδομές που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο. Η κοινωνική ανθεκτικότητα, οι τοπικές πολιτικές προστασίας και η εφαρμογή επιστημονικών οδηγιών είναι κρίσιμες για την ασφάλεια των νησιών.

Την ημέρα της επετείου προτείνεται οι τοπικοί φορείς να ενισχύσουν την ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με σαφείς οδηγίες αυτοπροστασίας, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους έκτακτης ανάγκης. Η γνώση των ιστορικών γεγονότων, σε συνδυασμό με σύγχρονες μελέτες, είναι το καλύτερο εργαλείο για να περιοριστούν οι συνέπειες μελλοντικών σεισμών.