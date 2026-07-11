Αχαρνές: Έκτακτη διακοπή ύδρευσης λόγω βλάβης στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ

Βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης την 11η Ιουλίου προκάλεσε διακοπές και χαμηλή πίεση νερού σε τμήματα των Αχαρνών. Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ εργάζονται στα σημεία των προβλημάτων, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να λάβουν προφυλάξεις.

Προβλήματα ύδρευσης πλήττουν τμήματα των Αχαρνών

Σειρά έκτακτων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης της Αττικής την 11 Ιουλίου προκάλεσε διακοπές και πτώση πίεσης σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και τμήμα του Δήμου Αχαρνών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της επιχείρησης, τεχνικά συνεργεία βρίσκονται επιτόπου για την αποκατάσταση των φθορών με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη επαναφορά της παροχής.

Η βλάβη που αφορά τις Αχαρνές εντοπίζεται στη συμβολή της οδού Πύργου με την οδό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Παράλληλα καταγράφηκαν προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Αττικής, γεγονός που επιβαρύνει το συνολικό χρόνο επέμβασης των συνεργείων και την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης.

«Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΥΔΑΠ, τα συνεργεία της εταιρείας βρίσκονται ήδη στα σημεία των βλαβών προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές στο δίκτυο».

Η ταυτόχρονη εμφάνιση περιστατικών σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας και των περιχώρων—όπως Πλάκα, Κάτω Πατήσια, Μοσχάτο, Νίκαια και Δυτικά Προάστια—δημιουργεί πίεση στο επιχειρησιακό σχέδιο αποκατάστασης. Για τους κατοίκους των Αχαρνών, αυτό σημαίνει πιθανές διακοπές υδροδότησης ή μειωμένη πίεση σε ώρες αιχμής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επεμβάσεις.

Σημεία όπου καταγράφηκαν οι βλάβες:

Δήμος Τοποθεσία / Σημείο Αχαρνές Συμβολή οδού Πύργου με Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Δήμος Αθηναίων Πλάκα — οδοί Σωτήρος / Πάροδος Σωτήρος Δήμος Αθηναίων Κάτω Πατήσια — Γεράκη & Καπιδάκη Μοσχάτο Θεσσαλονίκης & Φορνέζη Νίκαια Άσπρα Χώματα — Πάτμου & Δραγατσανίου

Η παρουσία πολλαπλών βλαβών σε γεωγραφικά διάσπαρτα σημεία σημαίνει ότι οι χρόνοι αποκατάστασης μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή και να υπάρξουν μεταβατικές ελλείψεις στην παροχή. Οι δημότες των Αχαρνών καλούνται να λάβουν υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα—ιδιαίτερα στις ώρες προετοιμασίας γευμάτων και στην υγιεινή—μέχρι την πλήρη επαναφορά του δικτύου.

Κρατήστε αποθέματα πόσιμου νερού για τις επόμενες ώρες.

Χρησιμοποιείτε το νερό με φειδώ έως ότου επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση.

Ενημερώστε τις αρμόδιες υπηρεσίες εάν διαπιστώσετε καινούργια διαρροή ή πρόβλημα.

Η εκτεταμένη φύση των περιστατικών καθιστά αναγκαία την υπομονή έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες των συνεργείων. Η τοπική κοινωνία θα ενημερωθεί περαιτέρω από την ΕΥΔΑΠ και τις δημοτικές υπηρεσίες για τυχόν νεότερα στοιχεία ή προσωρινές λύσεις τροφοδοσίας.

Για τους κατοίκους των Αχαρνών, η άμεση συνέπεια είναι η πιθανή διαταραχή της καθημερινότητας και η ανάγκη προσαρμογής στις ώρες και στον τρόπο κατανάλωσης νερού, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών.