Αδιέξοδο στην ηγεσία της Αναγέννησης: κανένα τοπικό ενδιαφέρον μετά το κάλεσμα Παπαδημητρίου

Ο έξι ετών πρόεδρος της ΠΑΕ, Δημήτρης Παπαδημητρίου, κάλεσε από τις αρχές Ιουνίου μέλη της τοπικής κοινωνίας να αναλάβουν τη διοίκηση χωρίς αντάλλαγμα. Δεν υπήρξε ανταπόκριση και εμφανίστηκαν προσφορές από παράγοντες εκτός Καρδίτσας.

Καθηλωμένη η προσπάθεια ανεύρεσης νέας διοίκησης

Από τις αρχές Ιουνίου ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έκανε δημόσια γνωστό ότι επιθυμεί να δώσει τη σκυτάλη της ΠΑΕ Αναγέννηση σε ενδιαφερόμενους από την περιοχή, χωρίς να ζητά οικονομικό αντάλλαγμα. Παρά την ανοικτή πρόσκληση και την προθεσμία που όρισε ο ίδιος ως 22 Ιουνίου, δεν καταγράφηκε κανένα επίσημο ενδιαφέρον από κατοίκους ή παράγοντες της Καρδίτσας.

Η απουσία τοπικών υποψηφίων αναδεικνύει την ευρύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν ομάδες της επαρχίας στην εξασφάλιση σταθερών διοικήσεων. Ο πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του Αθλητικού Συλλόγου εδώ και 6 χρόνια, διατηρεί την πρόθεση να παραμείνει ενεργός στον ΑΣ, αλλά δεν αποκλείει τη συνεργασία με εξωτερικούς παράγοντες αν δεν εμφανιστούν τοπικές λύσεις.

Η τοπική αδράνεια αφήνει ανοικτό το μέλλον της ΠΑΕ.

Παρουσιάζονται πλέον προσεγγίσεις από παράγοντες εκτός Καρδίτσας.

Ο κίνδυνος εξωτοποθέτησης της διοίκησης εγείρει ανησυχίες για τη συνέχεια της ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε προσέγγιση από παράγοντα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξέφρασε ενδιαφέρον να συμμετάσχει στη διοίκηση της ΠΑΕ. Η εξέλιξη αυτή φέρνει στην επιφάνεια τα διλήμματα στις τοπικές κοινωνίες: είτε η ομάδα παραμένει υπό την αιγίδα ντόπιων, με τον κίνδυνο έλλειψης πόρων και εθελοντικής κουλτούρας, είτε μπαίνουν στο παιχνίδι εξωτερικοί παράγοντες που ενδέχεται να αλλάξουν τον χαρακτήρα και τη σχέση του συλλόγου με την πόλη.

Σημείο Πληροφορία Κάλεσμα για ανάληψη Αρχές Ιουνίου Καταληκτική ημερομηνία 22 Ιουνίου Χρονική διάρκεια προεδρίας 6 χρόνια

Για την πόλη και τους φιλάθλους, η σταθερότητα της διοίκησης δεν είναι απλώς θέμα οργάνωσης· επηρεάζει τους οικονομικούς πόρους, την αξιοπιστία απέναντι σε χορηγούς, την προοπτική ενίσχυσης του ρόστερ και τη λειτουργία των ακαδημιών. Ειδικά σε περιόδους που οι τοπικές κοινωνίες δοκιμάζονται οικονομικά, η μετάβαση σε διοικητικές λύσεις εκτός νομού μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διατήρηση τοπικής ταυτότητας.

Οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν θα υπάρξει συγκροτημένη τοπική κίνηση αναλαμβάνοντας τις ευθύνες ή αν οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε συνεργασίες με παράγοντες από άλλες περιοχές. Μέχρι τότε, η ομάδα παραμένει σε φάση αναμονής, ενώ ο κάθετο χαρακτήρας του αιτήματος του προέδρου ανέδειξε την ανάγκη συλλογικής δέσμευσης για τη διατήρηση των αθλητικών υποδομών της Καρδίτσας.