Προσπάθειες απάτης με τηλεφώνημα: περιστατικά που ξεκίνησαν στην Καρδίτσα και οδήγησαν σε συλλήψεις

Δύο απόπειρες απάτης με διαφορετικά προσχήματα καταγράφηκαν το βράδυ της 16ης Ιουλίου, με αρχική ενέργεια στην Καρδίτσα. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε δύο άνδρες στα Φάρσαλα, ενώ κατασχέθηκε όχημα και κινητό.

Επιχειρήσεις απάτης με τηλεφωνικά προσχήματα

Δύο απόπειρες απάτης που ξεκίνησαν με τηλεφωνικές επικοινωνίες στην περιοχή της Καρδίτσας και συνεχίστηκαν στα Φάρσαλα, οδήγησαν σε άμεση αστυνομική επέμβαση και σε συλλήψεις. Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις, οι δράστες επικοινώνησαν με πολίτες, χρησιμοποιώντας διαφορετικά προσχήματα προκειμένου να αποσπάσουν τιμαλφή και χρήματα.

Στην πρώτη περίπτωση, στην Καρδίτσα, άγνωστος τηλεφώνησε σε ημεδαπό άνδρα και προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ ισχυρίστηκε ότι υπάρχει βλάβη στην οικία του. Με αντίστοιχη οδηγία ζήτησε να τοποθετήσει χρυσαφικά και χρηματικό ποσό μέσα σε σακούλα και να την κρεμάσει στα κάγκελα της οικίας του. Ο πολίτης αντιλήφθηκε την απόπειρα και, προτού παραλάβουν οι δράστες, τοποθέτησε μπαταρίες αντί για κοσμήματα στη σακούλα.

«προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα βλάβης στην οικία του, του ζήτησε να τοποθετήσει χρυσαφικά και χρηματικό ποσό μέσα σε σακούλα»

Στη συνέχεια οι δράστες παρέλαβαν τη σακούλα και μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. όχημα προς τα Φάρσαλα, όπου επιχείρησαν δεύτερη εξαπάτηση με άλλο θύμα. Στη δεύτερη περίπτωση, άγνωστος τηλεφώνησε σε ημεδαπό στα Φάρσαλα, προσποιούμενος τον λογιστή, και ζήτησε επίσης να τοποθετήσει τιμαλφή και χρήματα σε σακούλα για παραλαβή από συνεργό.

Άμεση παρέμβαση της αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άνδρες, ηλικίας 32 και 27 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας. Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του 27χρονου.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 27χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας με ποινή φυλάκισης 21 μηνών για κλοπή.

Τοπικό αντίκτυπο : Επιβεβαιώνεται η παρουσία οργανωμένων απόπειρων απάτης που στοχεύουν νοικοκυριά στην Καρδίτσα.

: Επιβεβαιώνεται η παρουσία οργανωμένων απόπειρων απάτης που στοχεύουν νοικοκυριά στην Καρδίτσα. Αστυνομική ανταπόκριση : Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη δύο εμπλεκομένων στα Φάρσαλα.

: Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη δύο εμπλεκομένων στα Φάρσαλα. Προστασία πολιτών: Η επαγρύπνηση του πρώτου θύματος περιόρισε την επιτυχία της απάτης και βοήθησε στον εντοπισμό των δραστών.

Για τους κατοίκους της Καρδίτσας η υπόθεση υπενθυμίζει τους συνήθεις τρόπους δράσης τέτοιων κυκλωμάτων: τηλεφωνικές κλήσεις με προσχήματα (ηλεκτρολόγοι, υπάλληλοι οργανισμών, λογιστές) και αίτημα για προώθηση τιμαλφών με φυσική παράδοση σε προκαθορισμένο σημείο. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και η άμεση επικοινωνία με την αστυνομία σε περίπτωση υποψίας παραμένουν κρίσιμα εργαλεία πρόληψης.