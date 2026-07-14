Δήμος Καρδίτσας: 116 προσλήψεις σχολικών καθαριστών για το διδακτικό έτος 2026-27

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοίνωσε την προκήρυξη για προσλήψεις 116 καθαριστών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2027. Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου και λήγει στις 24 Ιουλίου 2026.

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία της Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας προχώρησε στη δημοσίευση προκήρυξης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της περιοχής με την πρόσληψη 116 ατόμων. Οι συμβάσεις που προβλέπονται είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια για ολόκληρο το διδακτικό έτος 2026-2027, δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως 30 Ιουνίου 2027.

Η παρέμβαση εντάσσεται στην ευρύτερη κυβερνητική οδηγία για την πρόσληψη σχολικών καθαριστών σε δήμους της χώρας, με στόχο τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών καθαριότητας και υγιεινής εν όψει του νέου σχολικού έτους.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και διαδικασία υποβολής

Οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων και προβλέπεται μερική απασχόληση (τριών ωρών) .

και προβλέπεται . Η προκήρυξη ξεκίνησε την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 .

και η προθεσμία λήγει την . Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη συγκεκριμένη διεύθυνση επικοινωνίας που όρισε ο Δήμος: [email protected] . Μαζί πρέπει να κατατεθεί ενιαίο αρχείο PDF με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

. Μαζί πρέπει να κατατεθεί ενιαίο αρχείο PDF με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε αίτηση που κατατίθεται με φυσική υπογραφή πρέπει να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή: αιτήσεις χωρίς υπογραφή δεν γίνονται δεκτές.

Κριτήρια και αναγνώριση εμπειρίας

Στο πλαίσιο της προκήρυξης, ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον ίδιο Δήμο, σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δήμου. Η προϋπηρεσία αυτή μπορεί να έχει αποκτηθεί μέσω συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων μίσθωσης έργου μέσω των οικείων υπηρεσιών.

Στοιχείο Πληροφορία Θέσεις 116 Διάρκεια συμβάσεων 1/9/2026 - 30/6/2027 Είδος απασχόλησης Μερική (3 ώρες) Υπεύθυνη αρχή Δήμος Καρδίτσας

Για τους κατοίκους της Καρδίτσας, η εξέλιξη αυτή σημαίνει άμεση ανάγκη οργάνωσης των δικαιολογητικών και έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι πεπερασμένος και η προθεσμία σχετικά σύντομη.

Πρακτικές επισημάνσεις για υποψηφίους

Συγκεντρώστε από τώρα όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και αποδεικτικά προϋπηρεσίας σε ενιαίο αρχείο PDF, όπως απαιτεί η προκήρυξη.

Φροντίστε η αίτηση που θα κατατεθεί να φέρει σαφή φυσική υπογραφή, αν επιλέξετε να την καταθέσετε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.

Ελέγξτε προσεκτικά το έντυπο της αίτησης και τις προδιαγραφές για τη μορφή του αρχείου ώστε να αποφύγετε αποκλεισμό για τυπικούς λόγους.

Η πλήρης προκήρυξη περιλαμβάνει όλα τα ειδικά προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία μοριοδότησης. Όσοι ενδιαφέρονται οφείλουν να ανατρέξουν στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει οριστεί για την υποβολή των αιτήσεων.

Η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με επαρκές προσωπικό καθαριότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής μαθητών και εκπαιδευτικών κατά το επόμενο σχολικό έτος.