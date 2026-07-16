Δύο τραυματίες σε νέο ατύχημα στον επικίνδυνο δρόμο Καρδίτσα–Δέλτα

Σήμερα λίγο μετά τις 11:30 συγκρούστηκαν δύο οχήματα κοντά στο εστιατόριο La Strada με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και η κόρη της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος του La Strada

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον γνωστό για τα πολλά ατυχήματα δρόμο που συνδέει την Καρδίτσα με το Δέλτα. Περίπου λίγο μετά τις 11:30, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο ύψος του καταστήματος La Strada.

Από τη σύγκρουση υπέστησαν τραυματισμούς δύο γυναίκες που επέβαιναν στο ίδιο όχημα, μητέρα και κόρη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην περιοχή προκλήθηκε έντονη αναστάτωση και στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ένα όχημα της πυροσβεστικής.

Επαναφορά ζητήματος οδικής ασφάλειας

Το νέο αυτό περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην εν λόγω οδό, η οποία έχει καταγράψει κατά το παρελθόν δεκάδες ατυχήματα και ανθρώπινες απώλειες. Η κοινότητα επισημαίνει την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων που έχουν προταθεί για τη βελτίωση του οδικού τμήματος ώστε να μειωθούν τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά.

Χρόνος συμβάντος: λίγο μετά τις 11:30 σήμερα

λίγο μετά τις 11:30 σήμερα Τοποθεσία: ύψος La Strada, δρόμος Καρδίτσα–Δέλτα

ύψος La Strada, δρόμος Καρδίτσα–Δέλτα Θύματα: δύο γυναίκες (μητέρα και κόρη), μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

δύο γυναίκες (μητέρα και κόρη), μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παρουσία δυνάμεων: αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Για τους μόνιμους κατοίκους και όσους μετακινούνται καθημερινά στην περιοχή, κάθε νέο ατύχημα επιτείνει την αίσθηση ανασφάλειας και την απαίτηση για ταχύτερη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων οδοποιίας. Η αρμόδια υπηρεσία τροχαίας συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης, ώστε να διαπιστωθούν εάν υπήρξαν παραβιάσεις οδικού κώδικα, μηχανική βλάβη ή άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στο συμβάν.

Στοιχείο Πληροφορία Ημέρα/ώρα Σήμερα, λίγο μετά τις 11:30 Τοποθεσία Ύψος La Strada, δρόμος Καρδίτσα–Δέλτα Παρουσία υπηρεσιών Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ

Οι κάτοικοι που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό τμήμα καλούνται να τηρούν τα μέτρα οδικής ασφάλειας και να παραμένουν ενημερωμένοι για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις ώρες αποκατάστασης του σημείου. Η ολοκλήρωση των έργων προστασίας του δρόμου παραμένει επείγουσα προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία.

Show Time CY — Ανταποκρίσεις Καρδίτσας