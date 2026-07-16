Εντάχθηκε έργο για προσβάσιμες υποδομές ΑΜΕΑ σε σχολεία της Καρδίτσας

Έργο στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» θα χρηματοδοτήσει ράμπες και WC ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καρδίτσας — συγκεκριμένα 22 τουαλέτες και 26 ράμπες, με δημόσια δαπάνη 205.000 €.

Έργο για προσβασιμότητα ΑμεΑ στα σχολεία της πόλης

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» η πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη προσβάσιμων υποδομών για ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια του Δήμου Καρδίτσας», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας για υποδομές ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στοχεύει στην άρση εμποδίων προσβασιμότητας στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται:

η κατασκευή 22 χώρων υγιεινής (WC ΑμεΑ) ,

, η τοποθέτηση 26 ραμπών ΑμεΑ ,

, η προσθήκη χειρολισθήρων σε υπάρχουσες ράμπες σε 5 σχολικά κτίρια ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές.

Ο σχεδιασμός των νέων χώρων υγιεινής και ραμπών ακολούθησε τις προδιαγραφές του οδηγού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του ΥΠΕΚΑ, που θέτει τεχνικά κριτήρια προσβασιμότητας και ασφάλειας για χρήστες με κινητικές δυσκολίες.

Στοιχείο Ποσότητα WC ΑμεΑ 22 Ράμπες ΑμεΑ 26 Σχολικά κτίρια με προσθήκη χειρολισθήρων 5 Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 205.000 €

Οι παρεμβάσεις προκύπτουν από χαρτογράφηση αναγκών του τομέα και αφορούν σχολικές μονάδες σε όλη την πόλη και την περιφέρεια του Δήμου Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, στην καταγραφή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της πόλης (π.χ. 6ο Νηπιαγωγείο, 6ο Δημοτικό, 1ο Δημοτικό, 1ο Νηπιαγωγείο) καθώς και γυμνάσια, λύκεια και το Εργαστηριακό Κέντρο Καρδίτσας. Στη λίστα εντοπίζονται επίσης σχολικές μονάδες σε τοπικές κοινότητες, όπως Παλαιοκκλήσι, Καλλίθηρο, Μακρυχώρι, Καλλιφώνιο και Αρτεσιανό.

Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης, τα βασικά στοιχεία του σχεδίου συνοψίζονται στον πίνακα παραπάνω. Η έγκριση της πράξης σηματοδοτεί την έναρξη διαδικασιών υλοποίησης, οι οποίες θα απαιτήσουν συντονισμό μεταξύ της δημοτικής αρχής, των τεχνικών υπηρεσιών και των σχολικών επιτροπών.

Το άμεσο όφελος για την τοπική κοινότητα αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση για μαθητές, μαθήτριες και επισκέπτες με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες, καθώς και τη συμμόρφωση των σχολικών κτιρίων με τη νομοθεσία περί προσβασιμότητας. Επίσης, οι παρεμβάσεις αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και των οικογενειών που χρησιμοποιούν τους χώρους.

Σε επόμενο στάδιο θα καθοριστούν ο χρόνος έναρξης των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ανά σχολική μονάδα, στοιχεία που θα ανακοινωθούν από τη δημοτική διοίκηση μετά την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων και των τεχνικών μελετών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη πολιτική για την κοινωνική συνοχή και την ενίσχυση των δημόσιων υποδομών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με στόχο τη μείωση αποκλεισμών και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση.