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Προβλήματα με φρεάτια στο κέντρο της Καρδίτσας προκαλούν κινδύνους σε οδηγούς και δικυκλιστές

Υπερυψωμένα και βυθισμένα φρεάτια σε κεντρικές οδούς της πόλης στερούν ομαλή διέλευση και εγκυμονούν κινδύνους — η ΔΕΥΑΚ ανακοίνωσε παρέμβαση για λείανση των σημείων.

Από Κώστας Μάνταλος Ανταποκριτής IA στην Καρδίτσα

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Προβλήματα με φρεάτια στο κέντρο της Καρδίτσας προκαλούν κινδύνους σε οδηγούς και δικυκλιστές
©Εικονογράφηση AI Κώστας Μάνταλος / showtimecy.com

Επικίνδυνες ανωμαλίες στο οδόστρωμα

Οδηγοί αυτοκινήτων και δικυκλιστές στην Καρδίτσα αντιμετωπίζουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα διέλευσης λόγω υπερυψωμένων ή βυθισμένων φρεατίων που βρίσκονται πάνω στο οδόστρωμα σε κεντρικά σημεία της πόλης. Τα φρεάτια εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στην οδό Μυρμιδόνων —κάτοικοι και διερχόμενοι αναφέρουν ότι η κατάσταση καθιστά προβληματική και επικίνδυνη την καθημερινή κυκλοφορία.

Η εν λόγω οδός περνά ακριβώς μπροστά από το Δημαρχείο Καρδίτσας και χρησιμοποιείται καθημερινά από μεγάλο αριθμό οχημάτων, καθώς αποτελεί τμήμα της υποχρεωτικής διέλευσης προς τη στροφή του Παυσιλύπου από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Σε συνθήκες που υπάρχει μεγάλος αριθμός σταθμευμένων οχημάτων στις δύο πλευρές, οι οδηγοί αναγκάζονται να πραγματοποιούν απότομες ελιγμούς για να αποφύγουν τα φρεάτια, δημιουργώντας κίνδυνο ατυχημάτων.

Το ζήτημα δεν είναι μεμονωμένο: αντίστοιχο πρόβλημα καταγράφεται και στην οδό Εμμανουήλ Δημητρίου, όπου εντοπίστηκε ακόμη ένα φρεάτιο με παρόμοια ιδιαιτερότητα. Η αλλόκοτη αυτή ιδιομορφία αποδίδεται τόσο σε καθιζήσεις του οδοστρώματος όσο και σε ατελή κατασκευαστικές παρεμβάσεις.

«Τις επόμενες ημέρες θα λειανθούν πλήρως τα υπερυψωμένα σημεία», δήλωσε μετά από αυτοψία ο διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας, κ. Αχιλλέας Ζαγορίτης.

Σε επικοινωνία με τη Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας, ο αρμόδιος φορέας επιβεβαίωσε ότι τα συνεργεία πραγματοποίησαν αυτοψία και ότι προβλέπεται παρέμβαση εξομάλυνσης των επιφανειών. Ωστόσο, κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν ταχύτερες και μόνιμες λύσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι προσωρινές επιδιορθώσεις δεν αποτρέπουν μελλοντικές καθιζήσεις ή νέα κατασκευαστικά προβλήματα.

Για τους οδηγούς και τους δικυκλιστές, τα βασικά πρακτικά σημεία που πρέπει να προσέχουν είναι:

  • Προσεκτική διέλευση στην περιοχή μπροστά από το Δημαρχείο και στην οδό Μυρμιδόνων.
  • Αποφυγή απότομων ελιγμών όταν υπάρχει κίνηση ή σταθμευμένα οχήματα.
  • Ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α. ή των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση νέων προβλημάτων ή επιστροφής των ανωμαλιών.

Η εξομάλυνση των σημείων αναμένεται να βελτιώσει άμεσα την ασφάλεια, ωστόσο ειδικοί επιμένουν ότι οριστικές λύσεις απαιτούν προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και παρακολούθηση των δικτύων ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές καθιζήσεις.

ΣημείοΠρόβλημαΔράση που ανακοινώθηκε
Οδός ΜυρμιδόνωνΥπερυψωμένα / βυθισμένα φρεάτιαΛείανση υπερυψωμένων σημείων
Εμμανουήλ ΔημητρίουΦρεάτιο με ανωμαλίαΑυτοψία και προγραμματισμένη παρέμβαση

Οι κάτοικοι της πόλης αναμένουν τις εργασίες της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας, αλλά παράλληλα ζητούν ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και την έκταση των παρεμβάσεων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων και η φθορά των οχημάτων. Η παρακολούθηση και η συντήρηση των φρεατίων κρίνονται αναγκαίες για τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας στο κέντρο της Καρδίτσας.

Κώστας Μάνταλος
Ανταπόκριση — Καρδίτσα

Σχετικά θέματα ασφάλεια ΔΕΥΑΚ κυκλοφορία υποδομές

Πηγές

Κώστας Μάνταλος
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