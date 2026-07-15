Δήμος Παλαμά: σε καθεστώς «επηρεαζόμενης» περιοχής για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ενέταξε τον Δήμο Παλαμά στις επηρεαζόμενες περιοχές για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επιβάλλονται έλεγχοι σε μονάδες αίματος και περιορισμοί αιμοδοτών — δεσμεύονται αποθέματα από 27/6/2026.

Ενέργειες για την προστασία της αιμοδοσίας και των πολιτών

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας κατέταξε τον Δήμο Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επηρεαζόμενες από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο 2026. Στη Θεσσαλία, παράλληλα, εντάχθηκε και ο Δήμος Λαρισαίων. Η απόφαση επιφέρει άμεσα μέτρα που αφορούν κυρίως τις μονάδες αίματος και την επιτήρηση των αιμοδοτών.

«‘Επηρεαζόμενες’ είναι οι περιοχές με καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό ΔΝ σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2026».

Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται αυστηροί έλεγχοι των συλλεγόμενων μονάδων αίματος με μοριακές τεχνικές (ΝΑΤ) όταν οι αιμοδότες διαμένουν ή εργάζονται σε επηρεαζόμενους ή σε δήμους υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, ορίζονται προσωρινοί περιορισμοί για τη χρήση αποθεμάτων που προέρχονται από τις συγκεκριμένες περιοχές.

Έλεγχοι NAT σε μονάδες αίματος από αιμοδότες του Δήμου Παλαμά.

σε μονάδες αίματος από αιμοδότες του Δήμου Παλαμά. Δέσμευση αποθεμάτων που συλλέχθηκαν από 27/6/2026 σε Παλαμά και Λάρισα.

που συλλέχθηκαν από 27/6/2026 σε Παλαμά και Λάρισα. Αποκλεισμός αιμοδοτών για 28 ημέρες μετά από αποχώρηση από περιοχές με κρούσματα.

Τα συγκεκριμένα μέτρα στοχεύουν στην ασφάλεια των μεταγγίσεων και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασποράς του ιού μέσω αίματος. Οι τοπικές υπηρεσίες υγείας και οι φορείς αιμοδοσίας καλούνται να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και να ενημερώσουν κατευθείαν τους αιμοδότες και τους αποδέκτες της τράπεζας αίματος για τυχόν επιπτώσεις στις διαδικασίες.

Μέτρο Περιγραφή Έλεγχοι NAT Μοριακός έλεγχος στις συλλεχθείσες μονάδες από αιμοδότες της περιοχής. Δέσμευση αποθεμάτων Αποθέματα από αιμοδότες Παλαμά/Λαρισαίων που ελήφθησαν από 27/6/2026 δεσμεύονται. Αποκλεισμός αιμοδοτών Αποκλεισμός 28 ημερών μετά από αποχώρηση από περιοχές με κρούσματα.

Για τους κατοίκους της Καρδίτσας και ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Παλαμά, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι όσοι σκέφτονται να δώσουν αίμα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τοπικές δομές υγείας οφείλουν να διασφαλίσουν την επαρκή ενημέρωση και να οργανώσουν τις αιμοληψίες σύμφωνα με τα νέα πρωτόκολλα.

Η κατηγοριοποίηση «επηρεαζόμενης» περιοχής βασίστηκε στην καταγραφή τουλάχιστον ενός περιστατικού λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην τρέχουσα περίοδο, ενώ η ένταξη δήμων στο πλαίσιο «υψηλού κινδύνου» εστιάζει σε παράγοντες όπως γειτνίαση με ήδη επηρεαζόμενες περιοχές και επιδημιολογικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή. Οι τοπικές αρχές ζητούν εγρήγορση από τους πολίτες και συνεργασία με τα υγειονομικά κέντρα για την έγκαιρη αναφορά συμπτωμάτων και τη σωστή διαχείριση της αιμοδοσίας.