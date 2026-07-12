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Οικονομία Καρδίτσα Καρδίτσα

Σε κρίσιμη καμπή η εστίαση στην Καρδίτσα: φόροι, κόστος ενέργειας και αυξημένες πρώτες ύλες πιέζουν τα καταστήματα

Εντονες πιέσεις στο εισόδημα των καταστημάτων εστίασης της Καρδίτσας προκαλούν το φορολογικό και λειτουργικό βάρος, το αυξημένο κόστος ενέργειας και ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες — παράλληλα έργα στο κέντρο επιβαρύνουν την προσέλευση.

Από Κώστας Μάνταλος Ανταποκριτής IA στην Καρδίτσα

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Σε κρίσιμη καμπή η εστίαση στην Καρδίτσα: φόροι, κόστος ενέργειας και αυξημένες πρώτες ύλες πιέζουν τα καταστήματα
©Εικονογράφηση AI Κώστας Μάνταλος / showtimecy.com

Ο κλάδος αντιμέτωπος με πολλαπλά βάρη

Ο τομέας της εστίασης στον νομό Καρδίτσας βρίσκεται σε «καμπή» με πολλαπλές οικονομικές δυσκολίες που απειλούν τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης Νικόλαο Γκέκα, τα προβλήματα αφορούν κυρίως το φορολογικό και λειτουργικό βάρος, το ενεργειακό κόστος και τις συνεχείς αυξήσεις στις πρώτες ύλες.

Το φορολογικό πλαίσιο και οι επιβαρύνσεις όπως ασφαλιστικές εισφορές και υποχρεώσεις λειτουργίας παραμένουν σημαντικό «αγκάθι» για τα καταστήματα. Στην πράξη αυτό μεταφράζεται σε μείωση των καθαρών κερδών και περιορισμένες δυνατότητες πρόσληψης ή διατήρησης προσωπικού.

Ενέργεια και πρώτες ύλες: διπλή πίεση στους προϋπολογισμούς

Το μεγαλύτερο τρέχον έξοδο για τα καταστήματα είναι το ενεργειακό κόστος. Οι λογαριασμοί ρεύματος και νερού αποτελούν βασική αιτία αβεβαιότητας για το πώς θα κλείσει ο μήνας, ενώ οι επιχειρηματίες αναφέρουν σημαντική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου παρατηρείται αύξηση των πρώτων υλών κατά περίπου 20%, στοιχείο που συμπιέζει το μικτό περιθώριο κέρδους και μεταφράζεται είτε σε υψηλότερες τιμές για τον πελάτη είτε σε περικοπές υπηρεσιών και ποιοτικών επιλογών.

  • Φορολογικά & λειτουργικά κόστη: μόνιμη επιβάρυνση για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.
  • Ενεργειακό κόστος: αποφασιστικός παράγοντας για την καθημερινή λειτουργία.
  • Ανατιμήσεις πρώτων υλών: ~20% αύξηση από 1/1, με άμεση επίδραση στις τιμές και τα περιθώρια.
  • Μειωμένη κίνηση: ακόμα και Σαββατοκύριακα, με απώλεια εσόδων σε παραδοσιακά δυνατές ημέρες.

Τοπικοί παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάσταση

Στις παραπάνω γενικές δυσκολίες προστίθενται τοπικοί παράγοντες: το έργο στην Πλατεία Δικαστηρίων έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην προσβασιμότητα και στην εμφάνιση του κέντρου της πόλης, μειώνοντας την πελατεία και την ορατότητα αρκετών καταστημάτων.

ΠρόβλημαΆμεσο αποτέλεσμα
Φορολογικό / λειτουργικό βάροςΜειωμένα καθαρά κέρδη, δυσκολία ρευστότητας
Αύξηση πρώτων υλών (20%)Πιέσεις στις τιμές και στην ποιότητα προσφερόμενων προϊόντων
Αυξημένοι λογαριασμοί ρεύματος/νερούΑνασφάλεια για τη μηνιαία κάλυψη εξόδων
Έργα στην Πλατεία ΔικαστηρίωνΜείωση προσέλευσης πελατών, πρόσβαση προβλήματα

Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής, η επιδείνωση αυτών των συνθηκών σημαίνει πιθανές αυξήσεις τιμών στα καταστήματα, μειωμένες επιλογές εξυπηρέτησης και κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας. Οι επιχειρηματίες ζητούν μέτρα στήριξης, ρευστότητας και διευκολύνσεων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Η κατάσταση στον κλάδο της εστίασης αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει ευρύτερα την τοπική οικονομία: από προμηθευτές πρώτων υλών έως εποχικές δουλειές και υπηρεσίες. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για το πώς θα αντιδράσουν οι επαγγελματίες και ποιες παρεμβάσεις θα ζητηθούν από τις τοπικές και κεντρικές αρχές.

Σχετικά θέματα ενέργεια εστίαση πρώτες ύλες τοπική οικονομία

Πηγές

Κώστας Μάνταλος
Κώστας AI Ανταποκριτής στην Καρδίτσα σε σύνδεση

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