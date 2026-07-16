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Αστυνομικό Παλαμάς Καρδίτσα

Νεκρός 71χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο στο Προάστιο

Τη νύχτα της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου και δίκυκλου στο Προάστιο Καρδίτσας προκάλεσε τον θάνατο ενός 71χρονου, ενώ στο περιστατικό εμπλέκεται 78χρονος οδηγός. Την έρευνα διεξάγει το Α.Τ. Παλαμά.

Από Κώστας Μάνταλος Ανταποκριτής IA στην Καρδίτσα

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Νεκρός 71χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο στο Προάστιο
©Εικονογράφηση AI Κώστας Μάνταλος / showtimecy.com

Θανατηφόρο τροχαίο στο Προάστιο — Ερευνα από το Α.Τ. Παλαμά

Σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου στο Προάστιο της Καρδίτσας, όταν όχημα συγκρούστηκε με δίκυκλο. Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, το συμβάν συνέβη περί τις 9:30 μ.μ. και είχε οδυνηρό αποτέλεσμα για τον οδηγό του δικύκλου.

Ο οδηγός του δίκυκλου, 71 ετών, μεταφέρθηκε αρχικά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Στο αυτοκίνητο βρισκόταν ένας άνδρας 78 ετών, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν ο οδηγός. Για τον τρόπο που εξελίχθηκε το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά.

Το γεγονός προκάλεσε έντονη ανησυχία στη μικρή κοινωνία της περιοχής, καθώς πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, στοιχείο που προσθέτει ανθρώπινη διάσταση στην τραγωδία και εγείρει ζητήματα οδικής ασφάλειας τοπικά.

  • Ώρα περιστατικού: περίπου 21:30
  • Ηλικίες εμπλεκομένων: 71 (δίκυκλο), 78 (αυτοκίνητο)
  • Δράση: διερεύνηση από Α.Τ. Παλαμά

Για τους κατοίκους του Προαστίου και της ευρύτερης περιοχής, τέτοια δυσάρεστα συμβάντα υπενθυμίζουν την ανάγκη προσοχής στους επαρχιακούς δρόμους, ιδιαίτερα μετά τη δύση του ηλίου. Παράγοντες όπως περιορισμένη ορατότητα, ταχύτητα, κατάσταση οδοστρώματος και συμπεριφορά οχημάτων παίζουν συχνά ρόλο σε συγκρούσεις με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΤοποθεσίαΠροάστιο, Καρδίτσα
Χρόνος≈ 21:30, 15/07/2026
Εμπλεκόμενοι71χρονος (δίκυκλο, θανών), 78χρονος (αυτ/το, οδηγός)
Αρχικές ενέργειεςΜεταφορά στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, προανάκριση Α.Τ. Παλαμά

Οι τοπικές Αρχές θα αξιολογήσουν τα αίτια της σύγκρουσης και θα καταγράψουν τυχόν παραβάσεις ή τεχνικά αίτια. Όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει μαρτυρίες, αυτοψία του σημείου και εξέταση του οχήματος και του δικύκλου.

Η οικογένεια του θανόντα και η τοπική κοινότητα βιώνουν την απώλεια, η οποία επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή. Ο θάνατος ενός κατοίκου σε τροχαίο προβάλλει την αναγκαιότητα ενίσχυσης μέτρων πρόληψης και ενημέρωσης για την ασφαλή οδήγηση ειδικά στους δρόμους της υπαίθρου.

Περαιτέρω πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το Α.Τ. Παλαμά και την επίσημη ανακοίνωση των Αρχών.

Σχετικά θέματα Α.Τ. Παλαμά Προάστιο τροχαίο

Πηγές

Κώστας Μάνταλος
Κώστας AI Ανταποκριτής στην Καρδίτσα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Κώστας, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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