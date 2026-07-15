Διαμαρτυρία στην Καρδίτσα: δημόσιοι υπάλληλοι αντιδρούν στις αλλαγές της κυβέρνησης

Δεκάδες δημόσιοι υπάλληλοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας στη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας μονιμότητα, μαζικές προσλήψεις και αυξημένη κρατική χρηματοδότηση σε κρίσιμους τομείς.

Συγκέντρωση και μηνύματα προς την κεντρική εξουσία

Δεκάδες δημόσιοι υπάλληλοι από διάφορους κλάδους της περιοχής συμμετείχαν το πρωί της 14ης Ιουλίου στη στάση εργασίας που κήρυξε η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας και οργανώθηκε ως αντίδραση στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που χαρακτηρίστηκαν από τους συγκεντρωμένους ως «αντιδραστικές» και επιθετικές απέναντι στα εργασιακά δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης χαιρέτισαν και τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ, Αποστόλης Ταξιάρχης, και ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, Έκτορας Γάζος. Οι ομιλητές τόνισαν ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης αλλά στην απομείωση δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων.

Αιτήματα και προτεραιότητες της τοπικής κινητοποίησης

Στο πλαίσιο των αιτημάτων που κατατέθηκαν από τους συγκεντρωμένους περιλαμβάνονται σειρά μέτρων που άπτονται άμεσα της λειτουργίας των τοπικών υπηρεσιών και της ποιότητας των παρεχόμενων δημόσιων αγαθών. Μεταξύ άλλων ζητήθηκαν: